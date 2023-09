'Bolsonaro na cadeia é a justiça que se espera', diz leitor da Folha

Governo Bolsonaro

"Delação de Cid pode implicar Bolsonaro em série de crimes, incluindo potencial de prisão" (Política, 16/9). Bolsonaro nunca agia diretamente. Sempre mantinha um clima de tragédia e ameaça e dizia veladamente que, quem não partia para o enfrentamento, estava com a corda no pescoço. Envolvidas na fantasia de estarem a combater um mal planetário, as pessoas viam-se forçadas a uma pró-atividade que, se a Justiça não levar isso em conta, as incrimina solitariamente.

Cristiano Jesus (São Paulo, SP)



Há quem acha que bater em cachorro morto é medida de corajoso. Alguns estão contentes com a condenação de três participantes que participaram da tentativa de golpe. Muita calma, pois nosso país tem histórico de golpes, injustiças, irresponsabilidades e a corrupção é sempre usada com argumento para trancafiar pessoas e muitas vezes sem provas. Os peões estão sendo capturados, mas eu quero ver é bispos, torres, cavalos, rainha e o rei em xeque-mate. Bolsonaro na cadeia é justiça que se espera.

Cleyton Ivo da Silva (Brasília, DF)

O tenente-coronel Mauro Cid durante a CPI do 8/1, em Brasília - Adriano Machado/Reuters

Direitos humanos

Excelente e bem fundamentado o texto "Negacionista silencioso" (15/9) em que Demétrio Magnoli desfaz o manto relativista e conveniente de defesa dos direitos humanos tanto de nosso presidente quanto de seu ministro dos direitos humanos.

Maria Helena Rabelo Campos (Belo Horizonte, MG)



Após quatro anos de ódio e ignorância, Lula tem a faca e o queijo para demonstrar o contrário. Carece de assessores persuasivos no sentido de manter o foco dedicado ao anseio do povo. Deixe para lá os transtornos ideológicos de menor importância. O povo pede, Lula, não complique, você prometeu cuidar deste país. Simplesmente cuide!

Hélio Cardoso (Mirassol, SP)



Parabéns, Demétrio! Ótimo artigo. Preciso diagnóstico daqueles que se dizem defensores dos direitos humanos, mas que selecionam a quem defender.

Jorge De Laurentis (Rio de Janeiro, RJ)

Atuação

"Lula reserva valor recorde para publicidade oficial em ano eleitoral de 2024" (Política, 17/9). Precisa mesmo mostrar todas as políticas públicas realizadas! O brasileiro tem memória curta! O maior erro do PT nos governos anteriores e da Dilma, sobretudo, foi deixar de mostrar à população o que estava sendo feito. Não mostraram nada da indústria naval, do pré-sal, obras, escolas federais, creches... E não se trata de mera propaganda, mas de dar publicidade a cada ato de governo!

Fernanda Salgueiro Borges (São Paulo, SP)

Briga silenciosa

"Rui Costa e Jaques Wagner racham e duelam em guerra fria no governo Lula" (Política, 17/9). Enquanto isso, a Bahia segue como um estado falido e um dos mais violentos do mundo.

Eduardo Freitas (São Paulo, SP)



Funcionalismo público

"Reforma administrativa tem que rever concurso público, defende Haddad" (Mercado, 17/9). Isso, perfeito, maravilhoso. Acabe com concurso público e deixe apenas os aspones na administração pública. Ou melhor, muda de governo: saem todos e tragam os apaniguados de quem ganhou. Aí só teria apadrinhado político no serviço público exercendo todas as funções. As joias da coroa foram descobertas por servidores públicos concursados. Um apaniguado faria isso? Deveria ter anulado meu voto.

Neli Faria (São Paulo, SP)

Conflitos

"Haiti deve ter nova missão multinacional para combater violência armada" (Mundo, 17/9). Os colonizadores franceses deveriam assumir a organização do Haiti, junto com os Estados Unidos. Deixa o Brasil cuidar dos seus problemas.

Carlos Telles (Porto Alegre, RS)



Cuba tem muita experiência em forças de segurança agindo no exterior. Em vez de mandar soldados brasileiros, nosso governo poderia negociar um abatimento da dívida cubana com uma missão "mais soldados" para o Haiti. Afinal, são vizinhos, com história semelhante de cultivo de cana com mão de obra escrava, e deveriam se ajudar.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Cangaço Novo

"Quem são os autores de ‘Cangaço Novo’, melhor série brasileira" (Ilustríssima, 16/9). Muito oportuna a cobertura extensa do "Cangaço Novo", ainda mais centrada numa atriz de potencial imenso, cobrindo também as idas e vindas dos roteiristas, mostrando o dia a dia de uma grande produção. Dá gosto de ver como uma história de sucesso pode surgir do chão e atingir alturas incomensuráveis.

Rodrigo Contrera (Taboão da Serra, SP)

Saúde mental

"9 em cada 10 cidades têm menos de um psicólogo por mil habitantes no SUS" (Saúde, 16/9). Existe um serviço que pode ajudar a população: os grupos de ajuda. Os Anônimos são uma fonte cientificamente comprovada de ajuda e tratamento ao sofrimento mental. Não existe apenas os Alcoólicos Anônimos, mas muitos outros no Brasil, inclusive com reuniões online.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)



Quase não há psicólogos no SUS e há muito tempo que não tem. E fazer online como depois da pandemia foi aceito é um erro. Doenças como depressão, bipolaridade e outras precisam do olho no olho, senão isso pode trazer consequências terríveis ou não funcionar.

Cláudia Aciari (São Paulo, SP)

Marcha fúnebre

"Precisamos entrar num caixão para imaginar a morte?" (Giovana Madalosso, 17/9). O artigo inicia pela imaginação acerca da morte física propriamente, em seguida lança luz sobre o quanto a falta de leitura e cultura também faz morrer. Assistimos incrédulos nesses últimos anos o que o embrutecimento pode acarretar aos indivíduos, que parecem agora se orgulhar de serem burros, uns mortos-vivos. Os extremistas adoram!

Jorge Luiz (Barueri, SP)