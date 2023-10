Leitores pesam pós e contras de greve em SP

Greves em SP

O governador de São Paulo não pode unilateralmente querer decidir sozinho sobre assuntos complexos como a privatização do Metrô, da CPTM e da Sabesp. Numa democracia, obrigatoriamente, devem ocorrer audiências públicas, e a população pode se manifestar em consulta popular. A greve desta terça foi consequência da falta de diálogo do governo tanto com os trabalhadores e quanto com a população, que depende de transporte e de água.

Luiz Roberto da Costa Jr. (Campinas, SP)

Entrada da estação consolação com placa de aviso sobre a greve - Zanone Fraissat/Folhapress



O direito de greve é sagrado. O governo não teve competência para arcar com a abertura das catracas e agora quer penalizar o trabalhador.

Antônio de Vasconcelos Lima (Dourados, MS)



A greve não é boa para ninguém. Não importa de qual ideologia política seja o governo, quem sofre sempre é o povo. Já passou da hora de o governo fazer uma proposta para que as greves terminem, sem ficar refém de sindicatos.

José Maria Silva (São Paulo, SP)

Professor é detido após tentar ferir aluno com faca durante paralisação de estudantes da Unicamp - Reprodução/@dceunicamp no Instagram

Greves nas universidades

"Professor da Unicamp é detido ao ameaçar com faca estudantes que fazem paralisação" (Cotidiano). Pena desses estudantes. Não sabem o que querem e são usados pela esquerda ao seu bel-prazer. Futuro sombrio para o Brasil.

Silvio Mendonça (Catalão, GO)



Orgulho desses estudantes. Uma nova geração de pessoas preparadas e destemidas para enfrentar os terríveis desafios que virão.

Marcia Regina Poli Bichara (Campinas, SP)

O presidente Lula conversa com o ministro do STF Alexandre Moraes e com o ministro Flávio Dino (Justiça) durante reunião sobre ataques a escolas - Gabriela Biló -18.abr.23/Folhapress

Cautela

"Ala do governo defende freio a Moraes e vê com cautela delação de Cid" (Política). Não se trata de autoritarismo do STF; a questão é que houve uma tentativa de golpe. Não se pode ignorar isso. Todos os responsáveis liderados por Bolsonaro têm que ser punidos exemplarmente, para que isso nunca mais se repita.

Valdomiro dos Santos (Mogi das Cruzes, SP)



O revanchismo político em nome da democracia pode fazer o Brasil dar marcha à ré no desenvolvimento. Parte das pessoas ligadas ao atual governo sabe disso. Os brasileiros merecem mais atenção pois, em meio a esse estica-e-puxa, os problemas do país se amontoam.

José Carlos Oliveira (São Bernardo do Campo, SP)

Autoritarismo

"Arruaça Parlamentar" (Opinião, 3/10). O artigo de Dora Kramer faz uma grave denúncia: a intenção de parlamentares da ala conservadora do Congresso em criar uma lei que teria o poder de anular decisão do STF, toda vez que não houver unanimidade dos ministros. Isso tem um nome: chama-se golpe. É lamentável, mas atualmente estamos sendo ameaçados pelo desejo de retrocesso ao autoritarismo. O que é isso, senhores parlamentares? Olhem para frente, jamais pelo retrovisor!

Eliana França Leme (Campinas, SP)

Morte de botos

"Seca dificulta investigação da causa da morte de 110 botos em lago superaquecido no Amazonas" (Ambiente). Os responsáveis não são difíceis de encontrar. São ruralistas, garimpeiros, deputados e senadores de extrema-direita e direita, ex-ministros do governo Bolsonaro. Querem lucrar sobre os corpos de animais, árvores e nossa água doce. Teremos coragem de responsabilizar essa gente?

José Roberto X. de Oliveira (São Paulo, SP)



A seca mostra sua cara na Amazônia. Esse é o resultado de uma ganância desmedida de uma parte significativa do agronegócio para quem a natureza pouco importa. É o nosso fim!

João Pastina Neto (Pereiras, SP)

Prato servido no restaurante especialista em receitas vegetarianas Quincho, e que mostra que dieta sem carne não é necessariamente sinônimo de só 'comer salada' - Bibo Balestra/Divulgação

Cobranças

"Saiba como lidar com as cobranças da família ao virar vegetariano ou vegano" (Folhateen). Existe um preconceito clássico de que o vegano é militante e fica criticando tudo que os outros comem. Pura falácia. Virei vegano há seis meses, me sinto bem melhor para praticar esportes, estou com colesterol de uma criança e não critico ninguém (por mais que tenha que ouvir piadas de um monte de gente).

Anderson Fortes (São Paulo, SP)



Agora ficamos à espera de uma matéria que oriente como as famílias devem lidar com as cobranças dos veganos e vegetarianos.

Maurício Cruz (Curitiba, PR)

Futuro do trabalho

"Inteligência artificial diminuirá semana de trabalho para 3,5 dias, diz CEO de banco" (Mercado). Lembro ter lido um artigo, 25 anos atrás, que falava sobre uma "sociedade do bem-estar" proporcionada pelo tecnologia, onde os ganhos de produtividade seriam tantos que estaríamos trabalhando quase nada e ganhando o mesmo que antes. Como bem sabemos, esses ganhos foram canalizados para o topo e o que sobrou para a base foi mais trabalho. Então, vejo com ressalvas esse tipo de previsão.

Rodrigo Andrade (Belo Horizonte, MG)

Suicídios

"Aos que ficam" (Vera Iaconelli, 3/10). Tocante e sensível a coluna. Diante de um suicídio, tem-se a medida da insuportável dor da vítima diante da vida. Porém, naqueles que ficam existe a dor de uma culpa difusa e o sentimento de que não foram bons o suficiente para evitar esse rompimento traumático. No alívio da vítima decorre um drama também insuportável e dúvidas não respondidas naqueles que ficam.

Ângela Luiza S. Bonacci (São José dos Campos, SP)