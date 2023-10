'Que pandas e jaguatiricas sejam ressignificados', diz leitor sobre geopolítica

Símbolos

"China convoca pandas, seus embaixadores mais carismáticos, a deixarem os EUA" (Mundo, 1º/10). O norte-ocidental cutuca e sentirá falta da integração com os Brics, as nações emergentes e pobres!

Aderval Rossetto (Catanduva, SP)



Vivemos nas sociedades dos símbolos. As relações entre potências que ostentam alinhamentos ideológicos "opostos" são o arroz com feijão geopolítico que temos. Me sinto fora do mundo deles. Eles são mais estranhos do que a ficção. Que pandas e jaguatiricas sejam ressignificados e salvos do sentimento de posse dos humanos sobre os animais.

Adalto Fonseca Júnior (Vitória, ES)

Panda Mei Xiang comendo um bolo de frutas no zoológico de Washington - Anna Moneymaker/Getty Images via AFP

Conduta humanizada

"Negra e filha de lavadeira, professora de medicina da Unicamp combate elitismo entre alunos" (Cotidiano, 2/10). Classe de médico em extinção. Parabéns, doutora!

Lenise de Souza Ferreira (Joinville, SC)



Parabéns, Silvia! Seu trabalho é maravilhoso e você tem a minha admiração. Precisamos de mais médicas e médicos como você.

Beatriz Alvares (Campinas, SP)



Belíssima iniciativa! Que trabalho maravilhoso de resgate da dignidade das pessoas em situação de vulnerabilidade! Sensacional!

Jocimar Bruno dos Santos (Rio das Ostras, RJ)

Humanidade

"Um projeto que não deu certo" (Opinião, 1º/10). Concordo com Luiza Pastor, e mais, acho que o planeta Terra também já se cansou da gente e está tentando resolver isso com a epidemia de Covid, terremotos, ciclones, incêndios florestais, enchentes, temperaturas extremas, parece dizer: "desculpe, foi engano ter criado essas criaturas".

Dina Elisabete Uliana (São Paulo, SP)

Polinizadoras

"Agrotóxico banido na União Europeia dizima abelhas no Brasil" (Ambiente, 1º/10). Essa é a mentalidade do agronegócio no Brasil! Não importam os danos que causam ao meio ambiente e à população brasileira, o importante para os que praticam a monocultura é o quão ricos ficam. Para tanto, se organizam na chamada bancada ruralista e, em detrimento do interesse da maioria, boicotam o governo atual o quanto podem.

Jane Silva (Crato, CE)



Se 75% do que comemos é polinizado por abelhas e o fipronil provoca mortandade maciça desses insetos, conclui-se que a fome virá.

Audrey Constant Bruno (Niterói, RJ)

Mensageiro

"Nasa abre cápsula com amostras colhidas de asteroide" (Mensageiro Sideral, 1º/10). Que bom voltar a ler a coluna de Salvador Nogueira. Espero que signifique que ele já tenha superado a questão de saúde e voltado à plena atividade! Conseguiu narrar a volta da cápsula com material do asteroide Bennu com a mesma emoção com que foi transmitida ao vivo pela Nasa.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)



Investigar a origem da vida na Terra através do asteroide é uma tarefa com probabilidades muito remotas. No entanto, verificar a formação dos corpos celestes no passado e mitigar impactos de colisões são missões factíveis. Mas muito se espera pela análise desses materiais.

Mario Takahiro Nishida (São Paulo, SP)

Reality

"Dino anuncia R$ 20 milhões para Bahia e autoriza Força Nacional no RJ" (Cotidiano, 2/10). Acho que o ministro Flávio Dino seria um melhor candidato ao Big Brother Brasil 2024 do que a ministro do STF. Gosta de uma resenha, bate-boca é com ele mesmo e é especialista em tudo. Fala,Dino!

Vital Romaneli Penha (Jacareí, SP)

Produto cultural

"‘Som da Liberdade’ é exemplo de politização da arte que esvazia estética" (Ilustrada, 1º/10). Assisti este filme após ler uma crítica e me surpreendi ao ouvir uma canção da minha ídola Mercedes Sosa na trilha sonora. O ator canastrão não chega a estragar o filme, o diretor é muito bom. Um tema tão importante como o tráfico humano não deveria servir para briga ideológica, nem por poder. Uma pena!

Cristina Paraguassu (Rio de Janeiro, RJ)



Assisti ao filme. Levanta questões relevantes, independentemente de crença ou descrença, religiosidade ou afinidade política. São questões intrínsecas ao ser humano e, por isso, não há por que politizá-las ou ideologizá-las. Tampouco há culpados evidentes. O tráfico atende a uma demanda pervertida que sempre existiu. É preciso combater essa abominável violência, mesmo sabendo que jamais será extinta.

José Ricardo da Silveira (Rio de Janeiro, RJ)

Comando

"Ameaça velada de Gerdau deveria ter a sua atenção" (Marcos de Vasconcellos, 1º/10). É descabida a associação feita pelo colunista Marcos Vasconcellos, que trata um dos grandes industriais brasileiros como chantagista por defender medidas adotadas por diversos países contra importação do aço da China e cita doação da empresa de Gerdau à candidatura de Mercadante, em 2016, mas omite que a de Serra (PSDB) recebeu quantia idêntica. As candidaturas de Lula a Alckmin, que polarizavam a disputa, também receberam quantias semelhantes entre si. Uma doação legal e aprovada pela Justiça Eleitoral não tem qualquer relação com o debate em questão.

Professora Bebel (PT-SP), deputada estadual (São Paulo, SP)