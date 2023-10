Quem foi o animal mais importante da sua vida? Conte a história do seu pet para a Folha

São Paulo

Nesta quarta-feira (4), são comemorados o Dia dos Animais e o Dia de São Francisco de Assis, santo padroeiro da ecologia na Igreja Católica.

No Painel do Leitor temático do último domingo (1º), a Folha perguntou aos leitores qual era a opinião deles sobre a venda de animais domésticos em pet shops e boa parte dos assinantes que responderam à enquete se posicionaram contra, indicando a importância de fiscalizar possíveis maus-tratos e garantir a qualidade de vida dos bichos.

Mande seu relato sobre um animal de estimação que marcou sua vida - Andrew S na Unsplash

Aproveitando o engajamento dos leitores com o tema e as datas comemorativas, a Folha quer receber o seu relato, leitor, sobre um animal querido que marcou sua vida.

Conte neste formulário alguma história marcante do seu pet, quais são suas características favoritas, o que ele significa ou significou para você ou faça uma homenagem para não deixar a data passar batido.

Se tiver interesse, dentro do formulário há a possibilidade de anexar uma foto do seu bichinho. Algumas respostas e fotos serão publicadas no site da Folha, na seção do Painel do Leitor, e nas redes sociais do jornal.