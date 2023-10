Deve-se respeitar a diversidade cultural e linguística, diz leitor sobre palavra 'dorama'

Nova palavra

"Definição de ‘dorama’ da ABL é preconceituosa, diz Associação de Coreanos" (Ilustrada, 28/10). Não faz nenhum sentido a interferência linguística da ABL, pois a mesma nunca se manifestou sobre utilizar uma palavra para unificar o K-pop (música coreana), o J-pop (música japonesa) e o C-pop (música chinesa). Deve-se respeitar a diversidade cultural e a diversidade linguística.

Luiz Roberto da Costa Jr. (Campinas, SP)

'Descendentes do Sol', novela sul-coreana. Na trama, um capitão das forças especiais se apaixona por uma cirurgiã e os dois lutam para viver um romance em meio a um país devastado pela guerra - Divulgação

Porte de arma

"Pai acordou com ligação após ataque em escola: ‘Seu filho fez uma besteira’" (Cotidiano, 26/10). Uma tragédia, mas não concordo em hostilizar esse pai. Ninguém ganhou com isso. Atacar as pessoas que estão sofrendo, certamente é seguir praticando violência. Ao invés disso, é preciso conversar sobre as condições sociais terríveis em que vivemos. É urgente instruir, desarmar a população e, sobretudo, querer mudar esse mundo cruel que construímos todos os dias.

Clarice Maria Carneiro (São Paulo, SP)



As famílias hoje estão desajustadas, muitos pais nem falam com os filhos que, desde pequenos, só sabem ficar no celular e em redes sociais. Esses casos de ataques em escola são um sintoma desses desarranjos. E tornar-se-ão mais comuns.

Klaus Serra (Brasília, DF)

Produto de luxo

"Azeite ‘a preço de ouro’ em Portugal leva a falsificações e até roubo de azeitonas" (Mercado, 27/10). Já vi marcas com valores superiores a 80 reais. Daqui a pouco vamos ter que comprar azeite no crediário...

Evandro Assumpção (Florianópolis, SC)

Editorial

"Lula sabota o país" (Editoriais, 27/10). Saudades até do Temer com suas mesóclises, pelo menos mostrava ponderação, que é o esperado de alguém em cargo tão importante!

Orasil Coelho Pina (Criciúma, SC)



Déficit zero é dogma da Faria Lima... É aí que sabotam o país!

Denise Maria Conrado Veiga (São Paulo, SP)



Esse Lula atual só revela o mesmo do início de sua carreira política: irresponsável! Nem acabamos de nos livrar de um presidente também gastador, corporativista, negacionista, vem o outro com ideias semelhantes. Com a ajuda desse horrível Congresso Nacional, caminhamos para o buraco.

Ellis Oliveira (Cunha, SP)

Efeméride

"Zambelli armada faz 1 ano com obsessão de Bolsonaro e fantasma vivo de Janones" (Política, 28/10). Essa imagem envergonha qualquer país: é a República de bananas combinada com o Velho Oeste americano, onde a lei era a bala.

José Carlos Soares (Curitiba, PR)