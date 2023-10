Leitores citam benefícios e falhas do funcionalismo público

Funcionalismo

"Mitos e verdades sobre servidores públicos e professores do Brasil" (Opinião, 26/10). A manutenção do servidor público com estabilidade garante a possibilidade do efetivo zelo pela coisa pública. Em dias recentes vimos casos de assédio para que a atuação do servidor atendesse a um ou outro governante. Imagine se o ocupante do poder no momento puder demitir quem não o obedecer. Será um tiro no pé de toda a sociedade.

Maria de Fátima Dias, servidora pública do SUS desde 1988 (Belo Horizonte, MG)



Conheço muita gente que reclama do funcionário público. Uma parte deles não conseguiu passar em concurso público. A outra nem tenta porque sabe que é incompetente.

Davi Pessoa Ferraz (Recife, PE)



O problema do funcionalismo público não é a estabilidade. O problema é a qualidade dos concursos públicos que não aferem aptidão do concursando para o cargo, principalmente nas prefeituras das cidades do interior. A tal avaliação de despenho, então, é um despautério.

Luiz Carvalho (Luz, MG)

Cartaz indica caminho em repartição pública para a seção de protocolos; perfil no Instagram reúne cenários típicos do funcionalismo - Reprodução/ Instagram @esteticadaburocracia

Guerra Israel-Hamas

"Gaza tem serviços de internet e telefonia cortados e fica incomunicável com o resto do mundo, diz empresa palestina" (Mônica Bergamo, 27/10). Isso é genocídio. Crime de ódio contra pessoas indefesas. Terrorismo institucionalizado.

Cissa Jorge (Rio de Janeiro, RJ)



Vidas palestinas importam! Os israelenses terão um ônus imenso nos próximos anos, sentirão o julgamento do mundo frente às atrocidades cometidas nesses dias por um governo que não terá o respeito das próximas gerações.

Jane Ventury Leal (Belo Horizonte, MG)

Meta fiscal

"Lula diz que meta fiscal não precisa ser zero e prevê 2024 difícil" (Mercado, 27/10). Indo no mesmo caminho que Venezuela e Argentina. Parabéns para quem votou nele.

Bibiana Camargo (Botucatu, SP)



Meta fiscal é brasileiro sem emprego, sem renda e sem investimento. Aceita, Faria Lima.

Maria Luporini (Campinas, SP)

Comparação

"Milícia ou centrão? Faça o teste" (Renato Terra, 26/10). O texto toca em um ponto assustadoramente verdadeiro: as similaridades entre milícias e centrão. Revela que as diferenças estão apenas no modus operandi de uns e de outros; cabendo observar que os prejuízos ocasionados pelos políticos centrônicos têm alcance bastante maior.

Zenon Lotufo Jr. (São Paulo, SP)

Louvores e intrigas

"Eli Soares quer espalhar seu gospel, mas esbarra na fúria de irmãos evangélicos" (Ilustrada, 25/10). Evangélicos sabem tanto de Jesus quanto eu sei de física quântica. Nada. O cara pergunta se a música é para ser tocada na igreja ou no barzinho. Por que não em ambos? Enquanto esses "cristãos" seguirem macedos, malafaias e felicianos da vida, não saberão o que é ser cristão de fato.

Marcelo de Souza (São Paulo, SP)

Cantor Eli Soares - Divulgação

Celibato

"Bispo polonês renuncia depois de sua diocese ser palco de orgia gay" (Mundo, 24/10). É inacreditável, inaceitável e insustentável que tantos gays foram e sejam mortos, expulsos de casa ou traumatizados por causa dessa instituição. Esse tipo de notícia precisa ser usado de munição política para que isso mude.

Matheus Crisostomo (Carapicuíba, SP)

Retomada

"A caminhada da educação" (Priscilla Bacalhau, 26/10). Bem contextualizado o texto da colunista. A lamentar os prejuízos que os alunos concluintes do ensino médio sofrerão por causa da política para a área implementada pelo desgoverno anterior.

Jonas Nilson da Matta (São Paulo, SP)



Ainda há muito o que fazer, o estrago foi muito grande, em todas as áreas do ministério. Lembro-me muito bem de coordenadores-gerais e servidores, às dezenas, que deixaram os cargos do Inep frente ao despreparo e desmonte do governo passado.

Antônio João Silva (Brasília, DF)