Entre os sonhos ideológicos e o exercício do poder há a realpolitik e suas imposições, diz leitor

"Lula amarra PGR na maior demora em 30 anos para indicar seu novo chefe" (Política, 24/10). Precisa decidir rápido. O centrão está de olho.

Nacib Hetti (Belo Horizonte, MG)



O presidente Lula está certíssimo. Vai levar o tempo que precisar. A demora não compromete em nada a atuação do MPF, que ideia mais estapafúrdia. Os procuradores estão trabalhando normalmente.

Mário Dias (Curitiba, PR)

Prática política

"Centrão cobra mais verba de Lula para ano eleitoral e diz que troca na Caixa é insuficiente" (Política, 26/10). Não adianta setores da esquerda e do PT reclamar da troca na caixa. A população por pouca diferença de Bolsonaro elegeu o Lula como presidente. Já para o Congresso Nacional, a maioria do povo escolheu a direita e não o PT. Portanto, o Lula precisa do centrão para governar, senão seguirá o mesmo caminho da Dilma Rousseff se a economia que está bem agora se tornar desfavorável mais para frente.

Pedro Valentim (Bauru, SP)

Censura

"Artista censurada na CEF por mostrar Arthur Lira no lixo sofre ameaças e bloqueia redes sociais" (Mônica Bergamo, 25/10). O argumento da CEF de viés político para retirar obra de arte é, antes de tudo, uma submissão à extrema direita. Entretanto, como revela a artista, ela reflete a manifestação de um brasileiro e representa o pensamento de milhares de brasileiros!

Maria Elza Sigrist (Campinas, SP)

Representação feminina

"Governo Lula lança programa por mais mulheres no poder 1 hora após demitir presidente da Caixa" (Painel, 25/10). Entre os sonhos ideológicos e o exercício do poder há a realpolitik e suas imposições.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)

Declaração

"Derrite diz que parte da imprensa é canalha e trabalha a favor de criminosos" (Cotidiano, 25/10). Pera aí, deixa eu ver se entendi? A criminalidade e a violência em São Paulo aumentando todo dia e a culpa é da imprensa? Pensei que o secretário da Segurança Pública, além de ser puxa-saco de Bolsonaro, tivesse algo a dizer sobre quais soluções ele propõe para a população de São Paulo poder ter um pouco de paz, mas pelo discurso vê-se que de onde nada se espera é de onde nada vai sair!

Sueli Iossi (Ribeirão Preto, SP)

Eleição argentina

"Terceira colocada declara apoio a Javier Milei nas eleições da Argentina" (Mundo, 25/10). Cada país tem o Ciro Gomes que merece.

Neucir Valentim (São Gonçalo, RJ)



Vai ganhar, sem sombra de dúvidas. Que Deus proteja os hermanos.

Marcius Carvalho (Belo Horizonte, MG)



Não acredito que os eleitores dela venham a apoiar o extremista. Ela é direitista venal, mas acho que seus eleitores não são tão alienados em segui-la.

Fauzi Salmem (Rio de Janeiro, RJ)

Elitismo

"Cliente brasileiro não quer garçons, exige criados" (Cozinha Bruta, 25/10). Sou paulistana e sempre ouvi que o atendimento de garçons em restaurantes de São Paulo é o melhor. Vejo que essa subserviência diz muito sobre nossa sociedade —e é algo que não deveria nos dar orgulho nenhum…

Julia Silva (São Paulo, SP)

Leitura e escrita

"Machado de Assis e a educação" (Opinião, 24/10). Tive o privilégio de ler muito de Machado. Não tem como não colocá-lo como meu mais severo e amado professor de redação. Pena que muito de nossas mentes de agora veem na leitura um esporte enfadonho e sem propósito. Quem sabe com mais leitores deixemos de ser meros espectadores de nossa tragédia do dia a dia.

Jailson de Bezerra (Brasília, DF)



Sérgio Rodrigues me estimula, mais uma vez, a ampliar a biblioteca ("Nova gramática consolida as bases de uma norma-padrão brasileira", 25/10). E olha que a indicação de uma gramática não é pouca coisa. Além de saboroso, o texto foi corajoso ao apontar a necessidade desse conhecimento básico da escrita.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)

Repúdio

"Família afegã é agredida e chamada de ‘terrorista’ e de ‘Hamas’ em São Paulo" (Mundo, 25/10). A Confederação Israelita Brasileira (Conib) e a Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp) condenam veementemente a agressão sofrida por uma família afegã no bairro do Bom Retiro. Nossa solidariedade à família agredida. Essa agressão não representa valores judaicos nem a postura da comunidade judaica brasileira, de tolerância e convívio pacífico entre todas as comunidades. O Brasil é um país acolhedor, e não devemos importar ao nosso país o trágico conflito do Oriente Médio.

Claudio Lottenberg e Marcos Knobel, presidente da Conib e presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo (São Paulo, SP)

Operadoras

"Planos de saúde acusam médicos de causarem prejuízos bilionários" (Painel S.A., 23/10). Ao contrário do publicado, jamais responsabilizei a categoria dos médicos de causar prejuízos às operadoras de saúde, tampouco no evento a que a coluna se refere, do qual participei junto com o presidente da Associação Médica Brasileira, proferi qualquer afirmação capaz de motivar a interpretação de que acusei "a categoria de causar prejuízos de R$ 7 bilhões às operadoras". Respeito todos os médicos como parte crucial da saúde e do combate a fraudes.

Vera Valente, diretora-executiva da FenaSaúde (São Paulo, SP)