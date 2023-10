Leitor diz que críticas de chefe da ONU sobre Israel desmoralizam a instituição

Guerra Israel-Hamas

"Chefe da ONU crítica violações a civis em Gaza, e Israel pede sua renúncia" (Mundo, 24/10) Não está sendo devidamente considerada a necessidade de explicar por que o sistema de defesa israelense não conseguiu impedir a invasão de 7 de outubro. As explicações até aqui não convencem, além de sinalizarem, no mínimo, displicência do governo de Binyamin Netanyahu. A tal falha do serviço de segurança da fronteira parece mesmo ter cumprido o objetivo de angariar pretexto para Israel invadir Gaza.

É uma total desmoralização da instituição que pretensamente deveria lutar pela paz e faz exatamente o contrário ao aceitar passivamente o massacre de populações israelenses. Onde estão as nações árabes para condenar essa facção terrorista e criminosa? É fácil condenar quem joga o jogo pelas regras enquanto faz vista grossa para aqueles que rasgam qualquer tratado civilizatório.

Luto

"Sâmia, do PSOL, pede licença na Câmara por tempo indeterminado após assassinato do irmão" (Política, 24/10). Levaremos, como sociedade, muitos e muitos anos, para recuperar parte da civilidade perdida nesses últimos anos em que a violência, desrespeito e arrogância estiveram como exemplo em figuras públicas de homens no poder. Uma tristeza coletiva e para a família dessa que tem sido, ela sim, um exemplo de luta pelos direitos e pela vida.

Solidarizo-me com a deputada federal, com o seu mandato e com a sua família. Agradeço, como cidadã não eleitora da deputada, pois não sou eleitora de SP, pela sua luta, por sua intransigência na defesa de uma agenda por uma sociedade melhor. Não passarão!

Crime organizado

"Milícia usa medo para lucrar até com venda de gelo em praias do Rio" (Cotidiano, 25/10). Com uma classe política predatória, associada em larga medida ao crime organizado, e um Estado corrupto e ineficiente, incluindo, sobretudo, a polícia, o Rio de Janeiro se converteu no Haiti brasileiro. Agora só uma política de tolerância zero para restituir a ordem e a legalidade. Onde está a sociedade civil, que não se rebela?

Mudança no comando

"Lula demite presidente da Caixa e entrega comando do banco a aliado de Lira" (Mercado, 25/10). A Caixa Econômica não será mais a "Nossa Caixa", será a Caixa do centrão. Passará a ser uma caixa de Pandora, a "de todos os males do mundo", onde, no fundo, só restará a frágil esperança de voltar a ser nossa.

Fim do governo Lula, já todo loteado. Acabou e nem começou a governar.

Sindicalismo

"Metrô de SP anuncia demissões por paralisação surpresa no último dia 12" (Cotidiano, 24/10). Os metroviários fazem parte de uma categoria que, no passado, tinha muita força política. Seria louvável e um trunfo para a categoria, e com certeza, colocaria o governo em xeque, se revertessem as demissões. Afinal, um dos princípios do sindicato e dos trabalhadores associados é a solidariedade. Vamos aguardar o comprometimento do sindicato com os trabalhadores demitidos.

Contrastes esportivos

"Rebeca Andrade dá saltos de altíssimo nível e conquista ouro no Pan-Americano" (Esporte, 24/10). Enquanto o endinheirado futebol masculino é uma total escuridão, a Rebeca mostra o seu brilho para nos iluminar.

Estímulo

"Como transformar o medo em coragem" (Mirian Goldenberg, 25/10). Ter coragem requer muita coragem.

Muita coragem para ver que as possíveis realidades estão um passo atrás, apenas um. Infelizmente, fomos silenciados pelos discursos de medo.

Colunista

"Vidas judias não importam" (Mariliz Pereira Jorge, 24/10). A colunista faz colocações corajosas e traz o necessário contraponto à narrativa majoritária que vem desumanizando judeus na mídia e em redes sociais. No Rio de Janeiro registramos aumento de agressões contra a comunidade judaica em recentes pichações nas ruas e em postagens. Temos assinalado a todos que nos procuram com essas denúncias que não há equivalência moral entre o terrorismo brutal do Hamas e a reação militar de um país livre.

Todas as vidas importam! O que está acontecendo em Gaza é uma limpeza étnica, um genocídio. A Palestina não é o Hamas. As vidas judias importam tanto quanto as palestinas. Há uma desproporção visível no que está acontecendo.

Lucy Kelly Pereira (São Paulo, SP)