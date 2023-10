Qual é o seu jeito favorito de ler? Mande seu relato para a Folha

São Paulo

Criar o hábito de ler com certa frequência pode ser desafiador nos dias atuais, justamente por exigir tempo e concentração. Mas, para quem quer começar a ler mais ou quem já se considera leitor ávido, existem diversas opções para incluir o hobby na rotina, como os audiolivros, dispositivos de leitura digital e, claro, as edições físicas.

Recentemente, a Amazon anunciou a chegada da sua plataforma de audiolivros, Audible, no Brasil. Apesar de esse ser um mercado ainda tímido no país, tal formato pode encontrar seu nicho de consumidores que optam pela leitura enquanto realizam outras tarefas, por exemplo, ou até aqueles que se concentrarem melhor dessa forma.

Leitura se tornou algo mais prático para as pessoas, disponível em formatos de áudio, digital ou físico - Seven Shooter/Unsplash

Quando se trata de leitura, são inúmeras as práticas que personalizam o hábito. Os mais metódicos cuidam com muito zelo de seus livros, enquanto outros adoram rabiscar e marcar cada página com sinalizadores coloridos. Para algumas pessoas, o momento da leitura segue um ritual, como preparar alguma bebida ou se sentar em um lugar específico.

Seja qual for o seu formato, horário, posição ou rotina favorita, a Folha quer saber: qual é o seu jeito favorito de ler? Você tem rituais específicos? Prefere livros impressos ou pegou gosto pelo digital? Quais hábitos você desenvolveu para ler com mais frequência? De que forma incorpora a leitura à sua rotina?

Deixe seu relato neste formulário. Algumas respostas serão publicadas na seção digital do Painel do Leitor e nas redes sociais do jornal.

A Folha agradece a sua colaboração.