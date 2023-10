Disputa entre Poderes preocupa leitores: 'Atentado contra a segurança jurídica'

Judiciário

"Lira cobra limites ao STF, Senado inicia ofensiva contra tribunal e Barroso reage" (Política, 4/10). Estão atentando contra a segurança jurídica. Não é nada bom mudanças nos Poderes por conveniência política. Caso isso aconteça, todo senador aventureiro vai tentar mudar o modelo para benefício do seu grupo.

Valdir Teixeira da Silva (São Paulo, SP)



As manifestações recentes do Lira e do Pacheco demonstram que as ameaças à democracia estão recrudescendo. E, lamentavelmente partem, despudoradamente, de quem tem a obrigação constitucional de defendê-la.

Delane José de Souza (Belo Horizonte, MG)



É hora de o povo fazer como os israelenses, sair para a rua e pedir a destituição do presidente da Câmara e, talvez depois, do presidente do Congresso, se for necessário. O povo está inerte. O Brasil tem tantos problemas sérios para serem resolvidos e esses políticos só pensam no que lhes interessa.

Telma Saraiva (Campinas, SP)

Amazônia seca

"Rios se aproximam de seca histórica em pontos da Amazônia e estiagem se prolongará com chuvas escassas" (Ambiente, 3/10). É evidente que as mudanças climáticas e a exploração descontrolada dos recursos naturais estão contribuindo para a deterioração das condições na Amazônia. Como cidadão preocupado, insto nossos líderes a tomar medidas urgentes para proteger e preservar essa maravilha natural. Isso inclui investir em estratégias de conservação, incentivar a pesquisa científica e promover práticas sustentáveis na região.

Fabio Meline Fabiano (Campinas, SP)



Ponto de não retorno, inicia-se o futuro distópico.

Vanderlei Nogueira (São Paulo, SP)

Ativismo

"Não existe ódio do bem na complacência progressista e nos abusos identitários" (Wilson Gomes, 3/10). A coluna de Wilson, brilhante, contundente e responsável sobre a militância do identitarismo, coloca a nu o descompromisso desta luta para com o vínculo social. Concordo que tal estilo não é um desvio, mas a própria essência de um movimento que recorta o humano, ressignifica o critério conveniente e o embalsama numa bolha de pedaços iguais fermentados na autoindulgência da vitimização e do dedo em riste. Quantos papéis sociais são reduzidos ou abandonados num critério deste tipo?

Maria Ester de Freitas (Guarujá, SP)

Monarquia

"Como os brasileiros comuns ainda financiam a família real portuguesa" (Rodrigo Tavares, 4/10). E os brasileiros sendo maltratados em Portugal. Devolvam o nosso ouro e as pedras preciosas.

Maria Antonia Di Felippo (Santo André, SP)



A República aboliu a monarquia, mas não o patrimonialismo que grassa livre por aqui.

João Perles (São Paulo, SP)

Serviço público

"Falha deixa estações da linha 9-esmeralda lotadas em SP; polícia apura sabotagem" (Cotidiano, 4/10). Sabotagem foi a privatização dessas linhas do metrô. Então temos sabotagem toda semana? Isto tem outro nome: incompetência, falta de manutenção e sucateamento das linhas. Quando estiverem totalmente sucateadas, devolvem ao governo, socializam os custos da recuperação.

Tadeu Roberto Corbi (São Bernardo do Campo, SP)



A sabotagem foi o governo repassar essas linhas para a concessionária.

Ivone Patelli (São Paulo, SP)

Relacionamentos

"O que é ‘dar certo’ no amor?" (Mirian Goldenberg, 4/10). Em tempos de redes sociais e aparências exacerbadas, desconfio de todos os amores que dão certo. Infelizmente, com a hiperexposição da felicidade, é difícil acreditar que aquele casal é realmente feliz.

Daniela Franco (São Paulo, SP)



As risadas após os 30 anos com certeza são melhores, autênticas e generosas.

Rita Cardoso (São Paulo, SP)



Dar certo no amor é uma expressão subjetiva que pode variar de pessoa para pessoa. No entanto, a fórmula básica é um relacionamento onde ambas as partes se sentem satisfeitas, respeitadas e amadas. Isso pode incluir comunicação eficaz, confiança mútua, crescimento conjunto, valores compartilhados, respeito mútuo e amor e carinho. Ambos os parceiros se sentem ouvidos, compreendidos e apoiam-se em seus objetivos pessoais.

Alexandre Marcos Pereira (Ribeirão Preto, SP)

Gastronomia paulistana

"A jequice global dos restaurantes de São Paulo" (Cozinha Bruta, 4/10). Como eu gosto de alguém que escreve sobre os restaurantes do Brasil, principalmente de São Paulo, dessa forma! Descreve perfeitamente o que sinto quando vou a estes lugares, os quais já não frequento há um bom tempo.

Edgar Alves (Itapira, SP)



Finalmente encontro alguém que também considera São Paulo uma metrópole caipira.

Joao Pinheiro (São Paulo, SP)

Déficit universitário

Ao pronunciar-se sobre a greve discente que se expande na USP, o editorial desta Folha "Déficit universitário" (Editoriais, 29/9) comete equívocos em série, antes de desembocar na surrada tese das "alternativas de financiamento", cuja intenção real é instituir a privatização e o ensino pago nas universidades públicas. É exatamente o "modelo próprio e meritório de autonomia, pelo qual recebem parcelas fixas da arrecadação do ICMS", que garante à USP, Unesp e Unicamp manter docentes em regime de dedicação integral e produzir ensino, pesquisa e extensão de alta qualidade e úteis à sociedade. A resistência da Reitoria em repor docentes e funcionários perdidos desde 2014 é política: a USP entrou em 2023 com R$ 5,7 bilhões em caixa.

Michele Schultz, presidente da Adusp (São Paulo, SP)