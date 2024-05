Jornalistas da Folha respondem dúvidas de leitores; veja vídeos

São Paulo

O projeto "Fala, Folha!" tem como objetivo responder a perguntas relacionadas ao jornalismo, ao noticiário e à Folha, trazendo profissionais da Redação para tirar, em vídeo, dúvidas recorrentes de leitores. Quer participar? Envie suas perguntas preenchendo este formulário.

Para inaugurar a série, o diretor de Opinião do jornal, Gustavo Patu, explica como funciona a escrita de editoriais da Folha. No vídeo, o diretor de Opinião do jornal fala da produção destes textos, conta como a equipe se organiza e de que forma os temas dos editoriais são definidos.

No segundo episódio, a editora do Deltafolha, Paula Soprana, discute o crescimento do jornalismo de dados nas Redações e conta como o núcleo funciona no jornal.

Já no terceiro vídeo, Flávio Ferreira, repórter de Política da Folha e advogado, explica como funciona o sigilo das fontes na prática diária do jornalismo.

Acompanhe o "Fala, Folha!" nas redes e site do jornal.