'Festa merecida porque representa a volta da democracia', diz assinante sobre posse de Barroso

Posse

"Festa de posse no STF tem Barroso no palco com Diogo Nogueira e ingresso a R$ 500" (Política, 28/9). Momento de alegria em nosso sofrido Brasil! Uma festa merecida porque representa a volta da democracia e do Estado de Direito! Excelentes e magistrais discursos de Gilmar Mendes e de Luís Roberto Barroso. Isso sem citar o canto tocante e a fala de Bethânia! Beatriz Judith Lima Scoz (São Paulo, SP)



São ministros sem o voto da população, funcionários públicos em um país de miseráveis que têm salários dezenas de vezes acima do trabalhador e ostentam riqueza. Triste o nosso futuro.

Romulo Paiva (Belo Horizonte, MG)



Que bela festa. Parabéns, ministro Barroso, que seja uma presidência colada na vigilância pela democracia e no bem comum do povo brasileiro, além de proteger todos os artigos da Constituição, como dever de ofício, claro.

Vera Queiroz (Rio de Janeiro, RJ)

O ministro presidente do STF Luís Roberto Barroso durante coletiva de imprensa no Salão Branco do Tribunal em seu primeiro dia como presidente - Pedro Ladeira/Folhapress

Gastos

"Sob Lula, contas públicas têm pior resultado para um primeiro ano de mandato" (Mercado, 28/9). A questão é que isso nunca vai acabar, pois se aumentam impostos nas tais reformas tributárias, mas a ganância dos políticos inconsequentes quer sempre mais. Ser político no Brasil é ter um emprego sem carteira assinada que leva ao enriquecimento rápido.

Antonio Ferreira (Belo Horizonte, MG)



O impacto real da gestão será sentido apenas no ano que vem. Esse ano ainda está sob o efeito do orçamento do governo Bolsonaro. Os gastos estão aumentando, mas muitas políticas públicas estão sendo fortalecidas, ao contrário do desmonte anterior.

Carolina Santos (Rio de Janeiro, RJ)



É de fácil compreensão. Recebeu o país em frangalhos, projetos sociais extintos e outros inoperantes. Tem que gastar mesmo para o país voltar à normalidade. Todos veem obras de infraestrutura sendo realizadas e o povo voltando a ter o mínimo de dignidade.

Francisco José de Menezes (Fortaleza, CE)

Denúncia

"Anielle pede proteção policial por ameaças após polêmica com ex-assessora" (Painel, 28/9). Bolsonaro e seus fanáticos subordinados usaram aviões da FAB até para ir ao banheiro. Basta uma mulher negra usar para produzir um evento público, assinando uma agenda contra o racismo no futebol, para os racistas ameaçarem de morte.

Fatima Marinho (São Paulo, SP)

Arrecadação

"Em um ano, governo perde dinheiro que dá para pagar metade do Bolsa Família" (Vinicius Torres Freire, 28/9). A gestão pública brasileira é uma eterna fonte de problemas e retrocessos. Governo após governo, dá a impressão de que algo, em algum lugar, vai melhorar, mas é um mar de aborrecimentos para o povo que, sai geração, entra geração, está sempre na expectativa.

Paulo Sales (Belo Horizonte, MG)

Elevado

"Sombra do Minhocão demonstra a importância de pensar no chão da cidade" (Mauro Calliari, 29/9). Se é para desativar o Minhocão para carros, então que seja demolido. Manter o monstrengo fazendo a sombra, exalando fedor e degradação, só para passeios de pedestres seria uma aberração. Mas uma solução para o trânsito, que já era ruim quando o elevado foi construído e se tornaria caótico se for fechado, precisa ser encontrada.

Luis Augusto Federighi (São Paulo, SP)



É nojento, feio, inseguro e deprimente. Evito cruzar por medo e tristeza.

Eliane Freitas (São Paulo, SP)

Tendência

"Casos de diabetes tipo 2 crescem entre mais jovens, segundo médicos" (Saúde, 27/9). Ter uma alimentação saudável hoje em dia é uma luta, um esforço hercúleo, temos uma infindável oferta de porcarias na palma da mão. Uma pessoa que trabalha muito e ganha pouco necessariamente se alimenta daquilo que é mais fácil e barato. Além disso, a propaganda e o lobby da indústria alimentícia tornam tudo bem mais difícil.

Marcelo Silva Teixeira (São Paulo, SP)

Moradia insalubre

"Disparada de preços na habitação força brasileiros a viverem em barracas em Portugal" (Mundo, 27/9). Não sei que vida essas pessoas levavam no Brasil, país que maltrata muito seu povo, notadamente o precarizado, mas ir para a Europa para viver na rua, fazer faxina e pedindo favor até para um banho me causa tristeza e desorientação.

José Roberto Franco Reis (Rio de Janeiro, RJ)