Assinantes criticam postura do Senado contra o STF

Embate

"Senado reage ao STF e aprova marco temporal em votação relâmpago" (Cotidiano, 27/9). O Senado mandou o recado que precisava ao STF: "Chega de legislar, chega de interferência entre os Poderes". Estamos falando não só do marco temporal que, na minha humilde opinião, mereceria uma nova versão de texto, sem tantos extremos, mas há outras matérias sendo atropeladas, como o aborto e a descriminalização do uso de drogas. O Senado faz o correto, apesar da costumeira letargia.

Marcelo Yanez Vargas (São Paulo, SP)



No Brasil, os Poderes são, de fato, independentes. Entretanto, dizer que vivem em harmonia já é outra história. Como assim, um poder retaliar outro? Discutir esses temas delicados é, sim, republicano; competir e manobrá-los tal qual um jogo de futebol em que os indígenas, o aborto e a maconha são a bola, nada tem a ver com republicanismo.

Luciano Harary (São Paulo, SP)

Plenário do Senado - Jonas Pereira/Agência Senado

Azar

"Assessora de Anielle Franco é demitida dois dias após ofensas a paulistas e são-paulinos" (Política, 26/9). Marcelle Decothé é uma mega azarada, pois além de perder no jogo do seu Flamengo, viu o seu cargo como assessora da ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, ser extinto. Quem sabe ela consegue um outro para trabalhar na comissão técnica do "querido" técnico flamenguista Sampaoli.

Luiz Felipe Schittini (Rio de Janeiro, RJ)

Saldo da gestão

"O modelo Rosa Weber" (Conrado Hübner Mendes, 27/9). Eu queria era um Supremo com 11 Rosas Weber; 4 pretas, 4 indígenas e 3 brancas. Representatividade e Constituição não poderiam estar mais bem guardadas.

Andrea Palermo (São Paulo, SP)



A ministra Rosa Weber nos orgulha com suas posturas, principalmente a nós mulheres. Deveria ser a postura de todos os magistrados mas infelizmente ela é um ponto fora da curva. Só de acabar com o engavetamento mor dos pedidos de vista usados com artifícios escusos já valeu a passagem pela presidência. Parabéns, Conrado, pela coluna que, com certeza, é uma das que nos mantêm por aqui.

Maria Aparecida Araujo Pinto (Campinas, SP)

Força Aérea Brasileira

"Brasil agora quer 50 caças Gripen e acordo da Embraer com Suécia" (Política, 27/9). Melhor seria investir em drones. Mais barato, desenvolve tecnologia, mais eficaz, emprega mais e destrói caças no chão.

Antonio Brito (Campinas, SP)



Vender aviões de alta tecnologia traz muito mais vantagens do que vender grãos e minérios. Não que o Brasil deva renunciar às vantagens que tem da vastidão de seus campos e riqueza de seu solo, mas nada se iguala a vender produtos que envolvem tecnologia e conhecimentos específicos.

Roberto Rangel (Juiz de Fora, MG)



Quantas escolas poderiam ser construídas com esse dinheiro?

Alexandre Swioklo (Brasília, DF)

Faixa exclusiva

"Senatran autoriza criação de faixa só para moto em mais 10 avenidas de São Paulo" (Cotidiano, 27/9). É uma ideia inteligente e eficiente. Porém, é necessário um trabalho de conscientização junto aos condutores de motocicletas. São raros os que respeitam semáforos, colocando a própria vida em risco, além da de pedestres e outros motoristas.

Rogerio Cerqueira (Diadema, SP)



A frota de motocicletas na cidade é significativa e a faixa exclusiva ajuda muito a garantir a segurança desse público. Soluções como essa têm que se expandir pois todos ganham. Quanto à má educação geral no trânsito, nos resta a punição.

Teodoro Vieira Novo (São Paulo, SP)

Transporte público

"Funcionários do Metrô, CPTM e Sabesp marcam greve para próxima terça-feira (3)" (Cotidiano, 28/9). É o fim de tarifas moderadas à população assim como de salários dignos aos funcionários. Bem-vindos ao século 19!

Jose Roberto de Oliveira (São Paulo, SP)

Item de luxo

"Deveríamos parar de comprar azeite?" (Cozinha Bruta, 27/9). Deveríamos fazer mais azeite no Brasil, incentivando os empreendedores. Em Santo Antônio do Pinhal, uma fazenda de gado foi convertida em olivais, três mil pés, há seis anos. A safra do ano passado foi três mil litros, com prêmios internacionais. Quanto mais velha a oliveira mais frutífera se torna. A Embrapa ajuda com tecnologia. Com a queda da safra na Espanha e preço nas alturas, há bons incentivos para se investir mais em azeite.

Vito Algirdas Sukys (Santo André, SP)



Azeite só na salada. Cozinhar com azeite é coisa de rico. Coisa que não sou!

Vicente de Paulo Faria (Belo Horizonte, MG)

Colunista

"Lula acerta ao ver desigualdade como ameaça à democracia" (Marcos Augusto Gonçalves, 28/9). Gostei da sua estreia: erudito sem ser esnobe e, principalmente, cristalino na escrita. Parabéns e seja bem-vindo.

Jose Souza (Mogi das Cruzes, SP)



Ih, prezado jornalista, infelizmente parece que você terá carreira curta na editoria política estreando com este "Lula acerta".

Amauri Costa (Pelotas, RS)

Substituição

"Reitor da USP viaja à Europa durante greve na instituição" (Educação, 27/9), que afirmou que o reitor, Carlos Alberto Carlotti Junior, estaria em "excursão", esclarecemos que ele atende a vários compromissos assumidos e preparados há quase um ano, na Alemanha e na França. Viaja a trabalho para assinar, entre outros acordos, o convênio com o Centro Nacional de Pesquisa Científica, da França, que abrirá um centro em nosso campus de São Paulo, e com a Universidade Freie e o Instituto Max Planck, na Alemanha. A vice-reitora, Maria Arminda do Nascimento Arruda, o substitui nas reuniões presenciais com estudantes.

Adriana Cruz, assessora de imprensa da USP (São Paulo, SP)