Diretório do PSDB publica nota de repúdio à charge de João Montanaro sobre Bruno Covas

São Paulo

Expressamos nosso profundo repúdio à charge publicada na data de hoje (6.nov) no jornal Folha de S.Paulo, em que é criticado o trabalho do nosso estimado prefeito, Bruno Covas Lopes, que infelizmente nos deixou durante seu mandato devido a uma batalha contra o câncer. Lembramos que a crítica é um direito inalienável em uma sociedade democrática, no entanto, deve ser feita com respeito e consideração, especialmente quando se trata de alguém que não pode mais se defender. Acreditamos que a charge em questão não atende a esses critérios. Bruno Covas dedicou sua vida ao serviço público e trabalhou incansavelmente para melhorar a vida dos cidadãos de São Paulo. Sua perda é sentida por todos nós e seu legado continuará a inspirar-nos. Pedimos respeito à sua memória e solicitamos que qualquer crítica futura seja feita de maneira construtiva e respeitosa. Agradecemos o apoio e a compreensão de todos neste momento difícil e esperamos imediata retratação deste jornal.

Atenciosamente,

Diretório Municipal do PSDB de São Paulo democraticamente eleito em 17 de setembro de 2023.

Em publicação no X, ex-Twitter, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou nesta sexta-feira (3) a criação de um grupo de trabalho para lidar com a destruição deixada pelas chuvas que atingiram a cidade. O caos vivenciado em São Paulo deixou duas mortes na capital paulista —sete em todo o estado—, dezenas de árvores caídas e 1 milhão de domicílios sem energia por quase 70 horas.