Leitores reclamam da falta de energia elétrica em São Paulo

No escuro

"Saga do blecaute já dura mais de 42 horas em São Paulo e moradores cobram a Enel e autoridades" (Cotidiano, 5/11). Isso, privatiza. E tem gente apoiando privatizar a Sabesp.

Denise Sanches (São Paulo, SP)



Fiquem tranquilos ninguém morre por falta de energia, tem lugares no Brasil que não existe energia elétrica desde sempre e estão vivos.

Jonatas Guateli (Piracicaba, SP)



Tive que correr na farmácia para comprar um inalador sem fio para meu pai de 92 anos que estava sem ar. Resumindo: está internado.

Eladir Flores Foschini (São Paulo, SP)

Rua do bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo, sem energia elétrica após o temporal de sexta-feira (3) - Zanone Fraissat - 4.nov.23/Folhapress

Já passou da hora da cidade de São Paulo ter a sua rede de energia elétrica enterrada. Rede aérea é apenas para áreas rurais. Existe um protocolo para isso assinado na privatização, mas a concessionária e o poder público fazem de conta que nunca ouviram falar em tal obrigação.

Carlos Edmundo Miller Neto (São Paulo, SP)



Há semáforos inoperantes por toda região metropolitana de São Paulo. Então, o caos no trânsito será um martírio para milhões se a Enel não for capaz de resolver o problema até a madrugada desta segunda-feira (6), o que dificilmente acontecerá.

Valdo Neto (Jandira, SP)

Legislativo paulista

"Leci Brandão sobrevive à política com voz firme, orgulho comunista e 'palavras mágicas'" (Política, 4/11). A Leci tem tudo o que falta na maioria dos políticos, clareza, diz o que pensa sem rodeios, representa muito bem o povo preto do país.

Graça Almeida (Belo Horizonte, MG)



Como ser humano merece todas as nossas homenagens. Pena que ainda acredita em ideologia falida.

Nacib Hetti (Belo Horizonte, MG)



São pessoas como Leci Brandão que conseguem inspirar otimismo com o futuro. São diferenciadas, dotadas de um inconformismo pacífico para com as injustiças! É comunista por convicção! E daí? Bom que o seja. Prática o bem, exemplifica o bem e contribui para um mundo melhor!

Emanoel Tavares Costa (São Paulo, SP)

Governo Lula

"Presidente perde força, e pressão do Congresso é novo normal da política brasileira" (Política, 4/11). Nós, povo brasileiro, temos que pôr um fim nisso. Temos que sepultar esse Congresso corrupto formado por grupos como o famigerado centrão.

Moezio Martins dos Santos (Penedo, AL)



Governo de conciliação de classe significa cada vez mais avanço do Congresso em leis que beneficiam somente a eles.

Marlise Ferreira (Porto Alegre, RS)



Não foi o presidente que perdeu força. A força foi perdida quando se elegeu o pior Congresso

de todos os tempos.

Mateus Vaz de S Sá (Goiânia, GO)

Luto na TV

"Morre Lolita Rodrigues, pioneira da televisão brasileira, aos 94 anos" (Ilustrada, 5/11). Obrigada, Lolita. Luz e paz.

Juliana Horta (Curitiba, PR)



E o trio voltará a atuar. Estou só imaginando Nair Belo e Hebe Camargo na porta do céu aguardando a Lolita. Nem São Pedro aguentará.

Luiz Carlos Fonseca (Aparecida, SP)

A atriz Lolita Rodrigues - Nelson Di Rago/TV Globo



Quase um século de brilho! Lolita, uma estrela inesquecível. Que os céus celebrem a sua chegada! Obrigado por tudo! Descanse em paz.

Luiz Cláudio Lopes Rodrigues (São Paulo, SP)

Guerra Israel-Hamas

"'Queremos voltar para Gaza e morrer com nossa família', diz casal de palestinos no Brasil" (Mundo, 4/11). Somos capazes de ter um mínimo de empatia com as histórias de vida que esse casal de

palestinos está compartilhando?

Evandro Ricardo da Costa Colares (Porto Alegre, RS)



Estavam indo bem até dizer que o Hamas não é grupo terrorista e não mata pessoas inocentes.

Patrick Andreas De Assis Pereira (Jaraguá do Sul, SC)



A guerra é sempre uma derrota humana. Os comandantes estão seguros em palácios e o povo na linha de tiro e morrendo. Mas, não é a morte coletiva dos seus que traz refúgio. E não existem lados vencedores e melhores, ambas as partes são de derrotados e perdedores. Só o fim da guerra importa.

Ana Paula Manfrinato (Maringá, PR)

Campeão da América

"Fernando Diniz completa ano vitorioso defendendo futebol como arte e criação de vínculos" (Esporte, 4/11). Fernando Diniz é a coragem de ser diferente, de fazer diferente, de ousar jogar bola com alegria e para frente. Tá perdendo? Tira um zagueiro e bota atacante. Parabéns, Diniz.

Carlos Artur Felippe (Uberlândia, MG)



Sou tricolor de coração! E estou muito feliz! Parabéns a toda equipe e ao técnico por destacar valores como amor, dignidade e respeito. Estamos precisando muito

disso e não apenas de títulos.

Erica Luciana de Souza Silva (Juiz de Fora, MG)