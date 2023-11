Sem energia em SP, pessoas vagam como zumbis digitais, diz leitor

Ameaçados de extinção

O debate sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas segue à margem. Importante escutar pessoas como Jane Goodall ("Não somos imunes à extinção, afirma primatóloga", Ambiente, 3/11).

Adalto Fonseca Júnior (Vitória, ES)

A primatóloga britânica Jane Goodall, 89, com o macaquinho de pelúcia Mister H durante entrevista em São Paulo - Eduardo Knapp - 30.out.23/Folhapress 

Guerra Israel-Hamas

Diferentemente do que diz Demétrio Magnoli ("Brincando com a estrela de Davi", 4/1), há sim identidade entre o Hamas e o nazismo. Tinham e têm o mesmo objetivo, eliminar o povo judeu, o que caracteriza, sim, a luta de Israel como um confronto existencial.

Alex Strum (São Paulo, SP)



Pergunto a quem afirma que Israel tem que dar uma "trégua" na guerra que não começou e na qual se defende de terroristas fanáticos: será que, quando o Hamas deu início a ela, pensou no "seu povo" ou apenas, como sempre, os usa como escudos para se esconder em túneis?

Tania Tavares (São Paulo, SP)



O articulista omite o que ocorre na Cisjordânia, onde colonos israelenses, armados e estimulados pelo governo Netanyahu, invadem aldeias, matam pequenos proprietários de plantações, e ninguém os cita como terroristas.

Milton Temer (Rio de Janeiro, RJ)

O direito internacional está sendo flagrantemente violado. É claro o desejo de punição coletiva. Não é guerra. É um conflito sem paridade de armas ("Hamas colocou combatentes feridos em listas de partida de Gaza, diz jornal", Mundo, 4/11).

Luiz Carlos Silva da Cunha (Pouso Alegre, MG)



Tempestade em São Paulo

A ansiedade bateu forte à noite. Tudo escuro, minha bateria em 3%. De manhã ainda estava sem luz, como a padaria local. No supermercado e no shopping, pessoas nas tomadas disponíveis. Dei mais voltas e achei uma num terminal de ônibus. Quem não conseguiu segue vagando por aí, como um zumbi digital. ("Tempestade deixou 2,1 milhões sem luz em SP, e Enel prevê normalização total só na terça", Cotidiano, 4/1).

Marcio B. Q. Silva (Santo André, SP)

Essa situação é frequente, seja forte ou não a chuva. Quem tem a função de cobrar a empresa? Imaginem quando a privatização chegar na Sabesp.

Adriana Aparecida Balduino Bomfim (São Paulo, SP)

Enel não investiu nada. Ficou com as receitas, e temos que ter cuidados para não sermos eletrocutados nas ruas, tamanho é o descaso.

Baltazar Sanches (São Paulo, SP)



Grandes fortunas

Não, não vão taxar as grandes fortunas. Vão taxar a classe média, que é mais fácil ("Tributar grandes fortunas não está na pauta, diz Appy", 3/11). Aposentada, já ano passado paguei Imposto de Renda. Neste, o leão levará goela abaixo todas as minhas despesas médicas.

Maria Antonia Di Felippo (Santo André, SP)

Cracolândia

"Santa Ifigênia está morta", disse a dona de uma loja saqueada duas vezes. O comércio sofre, pedestres ficam expostos a crimes, ônibus são apedrejados. Como a maior cidade do Brasil pode ter o centro tão perigoso e abandonado ao crime?

Beatriz Guerra (São Paulo, SP)