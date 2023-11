Leitores reclamam de prestadoras de serviços de energia e água em meio a caos em São Paulo

São Paulo

Ainda no escuro

"Apagão em São Paulo chega a 68 horas com 500 mil imóveis às escuras" (Cotidiano, 6/11). Onde está a agência que regula prestação de serviços desta empresa de energia elétrica? Sem regulação efetiva, profissional e imune ao lobby das concessionárias, os serviços vão piorar e as tarifas continuarão a crescer. José Everaldo Vanzo (Franca, SP)



Fiquei 48 horas sem água e não vi ninguém reclamando da Sabesp que é pública. Quer dizer que empresa pública pode fazer o que quiser e todos os cordeirinhos baixam a cabeça? Dois pesos e duas medidas.

Edgar Limeira (São Paulo, SP)

Rua das Rosas, esquina com a rua dos Jasmins, na Vila Clementino, em São Paulo. Algumas ruas permanecem sem luz por causa da queda de árvores desde sexta-feira (3), quando houve uma tempestade com ventos fortes - Foto: Rubens Cavallari/Folhapress - Folhapress



Na próxima

"Raízes sufocadas, calçadas estreitas e podas mal feitas: entenda por que árvores caem em SP" (Cotidiano, 5/11). Houve uma época em que inventou-se uma narrativa: a poda de árvore deveria ser feita com acompanhamento de engenheiros. Pois bem: você aciona a prefeitura, o técnico vem, depois vem a equipe e não efetua a poda corretamente. Na primeira chuva forte a árvore cai.

Alexander Barbierato (São Paulo, SP)



Invisíveis

"Tema da redação do Enem é ‘Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil’" (Educação, 5/11). Mesmo com nível de escolaridade elevado e ocupando cargos de responsabilidade a mulher segue sendo a dona da casa, com jornada dupla de trabalho.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)

"Mulheres dedicam 9,6 horas a mais do que homens a tarefas domésticas" (Cotidiano, 11/08). Acho que esta pesquisa está equivocada. Mulheres fazem somente 10 horas a mais de trabalho doméstico semanal que homens? É muito mais! Em muitas casas as mulheres fazem tudo.

Ana Elisa Lobo (Campinas, SP)

Diversidade no Supremo

"Negra filha de boia-fria se lança a vaga no STF para ‘quebrar barreiras invisíveis’" (Poder, 5/11). Nomeia ela, Lula, por favor. O senhor estaria colocando no cargo alguém "terrivelmente competente", "terrivelmente qualificada", " terrivelmente povão", e os brasileiros , especialmente os " terrivelmente desassistidos", ficariam "terrivelmente representados".

Carlos Campos (São Paulo, SP)

Milícia no RJ

"‘Não pude nem dar um beijo do meu filho’, diz mãe de jovem morto por milícia no Rio" (Cotidiano, 6/11). O cinturão de miséria das grandes cidades do Brasil vai asfixiando a vida de todos. A milícia é um sintoma do fracasso do estado.

José Lino da Silva (Goiânia, GO)

Nazismo

"Como o nazista Josef Mengele se escondeu duas décadas no Brasil até a morte" (Ilustrada, 5/11). Meus avós chegaram ao Brasil refugiados da 2ª guerra. Tereza era minha avó. Faz uns 70 anos, ela e o meu pai, que tinha uns 11 anos, caminhavam pelos Jardins quando ela começou a passar mal. Disse que tinha visto a besta. Faleceu algum tempo depois, traumatizada pela guerra."

Nicole Partos (São Paulo, SP)