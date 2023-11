Leitores repercutem briga no Maracanã: 'Tudo vira confusão'

Confusão

"Briga entre torcedores atrasa início de Brasil x Argentina no Maracanã" (Esporte, 21/11). O nosso hino é profético: "paz no futuro e glória no passado". Já fomos bons em muita coisa, hoje não somos bons em nada.

Milton Nauata (Campinas, SP)



O Rio de Janeiro está se tornando uma cidade triste e desgovernada, onde tudo vira confusão.

Antonio Neto (São Paulo, SP)



Mais uma vez, a repressão foi só para a torcida argentina, igual aconteceu em Copacabana com os torcedores do Boca que foram atacados pelos do Fluminense.

Marcelo Raftopolo (São Paulo, SP)

Briga de torcedores antes do jogo entre Brasil e Argentina, no estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

Insalubridade

"Médica de réu do 8/1 alertou para risco de morte na prisão" (Mônica Bergamo, 21/11). Caso grave de desassistência a detento sob custódia federal. O silêncio extremamente arrogante do ministro Moraes só piora a situação. O que é isso?

Eleny Corina Heller (São Paulo, SP)



Sim, há muitos doentes nos presídios. O que faremos a respeito? O que pensa a sociedade? Quantas prisões preventivas, de doentes ou não, aguardando julgamento? É isso que precisamos pensar. Para que esse caso não seja o único a ganhar repercussão negativa quando há tantos outros.

Márcia Corrêa (Porto Alegre, RS)

Partido

"Aécio deve voltar a ser figura mais influente no PSDB após convenção" (Painel, 20/11). Acho que esse PSDB não tem futuro mesmo. Só passado, há algum bom tempo, com Franco Montoro, Mário Covas, Almir Gabriel, José Richa, José Gregori e até Fernando Henrique Cardoso e Alckmin.

Luiz Fernando Schmidt (Goiânia, GO)



Nada mais ilustrativo para confirmar a cadáver insepulto que se tornou o PSDB.

Marcelo Masiero (Salvador, BA)

Prioridade

"Segurança vira principal tema na corrida pela Prefeitura de SP em 2024" (Painel, 20/11). A cidade precisa de uma administração pública séria, coisa que quase nenhum dos candidatos é capaz de oferecer. Segurança é uma consequência de ações em vários campos que envolvem o bem-estar das populações mais vulneráveis. Mais polícia nunca resolve o problema, isso é um aprendizado que as pessoas insistem em ignorar.

Leonardo Trindade (São Paulo, SP)

Abuso de autoridade

"Pai de estudante denunciado por racismo dá voz de prisão à mãe da vítima em escola de Curitiba" (Cotidiano, 21/11). O sujeito envergonha a polícia ou é essa que nos envergonha? Revoltante.

Dannielle Miranda Maciel (São Paulo, SP)



Que vergonhoso o ato deste pai. Intimidar uma mãe que está em pleno direito. Baixaria.

Claudia Astrid Gregory Nunes Freire (Florianópolis, SC)

Representatividade

"USP muda lista de livros do vestibular e terá obras só de mulheres pela 1ª vez na história" (Educação, 21/11). Minha querida USP sempre na vanguarda. Bravo.

Maria Antonia Di Felippo (São Caetano do Sul, SP)



Excelente! Faltou Carolina Maria de Jesus com sua brilhante obra "Quarto de Despejo".

Elaine Valeria Rizzuti (São João del Rei, MG)

Fim da impunidade

"Violência doméstica não é desinteligência entre casal. É crime!" (Mirian Goldenberg, 22/11). Muito bem, Mirian. Que a denúncia por parte de uma famosa sirva como exemplo.

Carla Oliveira (São Paulo, SP)



Sistema carcerário

"Maternidades aprisionadas" (Opinião, 15/11). As denúncias não são verdadeiras. O Centro de Detenção Provisória Feminino de Franco da Rocha tem aparelho de ausculta em funcionamento e as presas contam com dois médicos e equipe de saúde. A gravidez é confirmada por exame laboratorial e ultrassonografia. As gestantes recebem cinco refeições diárias. Entre a 32ª e 34ª semana de gestação elas vão para unidade com ala maternal onde ficam com seus bebês durante o período de amamentação.

Mariana Borges, assessora da Secretaria da Administração Penitenciária (São Paulo, SP)

Manifestação

"Incorporada no SUS, terapia para epilepsia grave não é disponibilizada após 5 anos" (Saúde, 11/11). O diretor-geral da LivaNova na América Latina, Márcio Yoshikawa, reforça que a empresa espera retorno do ministério desde o dia 23/10 (data do último envio de solicitação de reunião oficial) e que não teve resposta até a data desta publicação. A empresa está à disposição para a revisão dos valores sugeridos do dispositivo VNS, calculados com as métricas passadas pelo próprio ministério, e aguarda o direcionamento do governo.

Márcio Akio Yoshikawa, diretor-geral LivaNova América Latina (São Paulo, SP)