Leitores comentam vitória de Milei e apoio de Bolsonaro

Novo governo argentino

"Milei começa a formar equipe, mas ainda não revela ministro da Economia" (Mundo, 20/11). Pelo menos a proposta é escolher os melhores para cada pasta. Diferente do ex-presidente brasileiro que escolheu os piores que encontrou!

Telma Solange Guidi (Americana, SP)



Milei é economista, possui uma visão melhor da tragédia argentina. Pode ser que dê tudo certo.

Eduardo Freitas (São Paulo, SP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante videochamada em que parabeniza o ultradireitista Javier Milei por sua vitória nas eleições argentinas; o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também participou da conversa - Reprodução

Suposta camaradagem

"Bolsonaro diz que vai à posse de Milei já que ‘o Lula não vai’" (Mônica Bergamo, 20/11). Daqui a dois anos, o Bolsonaro vai dizer que nunca falou com Milei, aguardem!

Edson Capistrano (Bom Retiro, SC)



Com a presença de Bolsonaro, a posse de Milei será prestigiada pelo pior presidente da América do Sul de todos os tempos e certamente será um indicativo do que poderá vir a ser o novo governo da Argentina.

Mateus Vaz de Sá (Goiânia, GO)



Nossos reacionários estão cantando vitória antes da hora. A perspectiva de um grande fracasso do aloprado argentino como presidente pode ser a pá de cal na direita sem noção que ainda sobrevive na região.

Valdo Neto (Jandira, SP)

Acordo

"Israel, Hamas e EUA chegam a acordo para libertação de reféns por pausa na guerra, diz jornal" (Mundo, 19/11). Acordo proposto pelo Brasil há um mês e rejeitado pelos EUA, volta com nova narrativa proposto pelos EUA e é aceito? Que bom, se tivessem aceitado há um mês, teria livrado da morte mais de 10 mil pessoas, incluindo 5.000 crianças. EUA são abutres perversos.

Frankklim Alencar Figueiredo (Carapicuíba, SP)

Perseguição

"Judeus vivem sob terror ante onda de perseguição na Europa" (Mundo, 18/11). Terrível. Mas não se deveria supor que a Europa é pacífica.

Raymundo de Oliveira Reis Neto (Nova Friburgo, RJ)

Crime organizado

"Promíscuas parcerias" (Muniz Sodré, 18/11). O Rio de hoje é a consequência do jeitinho brasileiro. Quando todo mundo é malandro, todo mundo é otário, já dizia o poeta.

Nilton Silva (Brasília, DF)

Veneno

"Bayer é condenada a pagar US$ 1,5 bilhão por herbicida suspeito de causar câncer" (Mercado, 20/11). Enquanto a atenção mundial está focada nos malefícios dos combustíveis fósseis (e os eficientes veículos híbridos e elétricos são vendidos por preços superiores aos convencionais), o veneno segue invisível (até surgir alternativa mais eficaz, ou seja, lucrativa).

Enir Antonio Carradore (Criciúma, SC)



Agro é pop. Veneno nos olhos dos outros é refresco...

Paulo Codorneroz (Caxias do Sul, RS)



Reação

"PM que se recusou a ajudar jovem é alvo de ataques e misoginia em grupos de policiais, diz Ouvidoria" (Cotidiano, 18/11). A polícia não mudou nada...Décadas de despreparo e truculência com a população.

Rita Cardoso (São Paulo, SP)



Abalados estamos nós, cidadãos de bem, já que, para onde se olha, se vê os desastres que são essas polícias militares.

Renato Vieira (Florianópolis, SC)

Omissão

"Taylor Swift ignora morte e deixa público eufórico em segundo show no Brasil" (Ilustrada, 19/11). Poderia ao menos ter feito 1 minuto de silêncio em respeito à jovem que faleceu. Achei covarde e insensível.

Natacha Capozzi (São Paulo, SP)



É inacreditável como, depois de tudo o que aconteceu, essa mulher tenha essa postura insensível. Tão inacreditável quanto é perceber que os fãs ainda admiram uma desalmada dessa.

Helvecio Dias da Rocha (Ubaí, MG)

Condições insalubres

"Entenda a proibição de levar garrafa de água para estádios e shows como o de Taylor Swift" (Ilustrada, 18/11). Trata-se de um show ou de um teste de sobrevivência?

Bruno Filippo (Rio de Janeiro, RJ)



O bem maior é a vida. Essa proibição subjetiva pode, e deve, ser derrubada judicialmente.

Silvia Ramos (São Paulo, SP)

Resistência

"Ler é bastante perigoso, e a gente só descobre isso enquanto está lendo" (Ricardo Araújo Pereira, 18/11). Ler sempre foi uma profissão perigosa. O indivíduo, quando lê, se desgarra do rebanho e passa a ter ideias próprias, um perigo para os governos e a classe dominante, que veem o indivíduo escolarizado como um concorrente e usurpador de seus direitos hereditários. A leitura separa os homens dos meninos.

Ana Maria Silva (Olinda, PE)

Nostalgia

"Metalinguagem com Pituca" (Ruy Castro, 19/11). Pô, Ruy, que notícia! Vou botar no topo da lista essa biografia, deve ser linda. Mas tivemos —e temos— quadrinistas de altíssima qualidade. Muitos publicados aqui na Folha, que presta um servição na área. E tantos outros, de humor a ficção científica, excelentes. Ótima pedida, grato pela dica!

Marcos Benassi (Valinhos, SP)



Eu também era leitora deste genial Joselito! Obrigada por trazê-lo de volta às minhas memórias.

Helena Cecília Nogueira (Fortaleza, CE)