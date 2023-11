Votei no presidente Lula, mas não concordo com essa honraria, diz leitora sobre Janja

Reconhecimento

"Lula concede a Janja a mais alta condecoração da Ordem do Rio Branco" (Política, 21/11). Gostaria de ver o mesmo empenho para homenagear mulheres concretizado em maior representatividade nos cargos públicos do primeiro e segundo escalões. Uma mulher para a vaga de Rosa Weber.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)



Acho que medalhar a esposa é uma forma de Lula mostrar a ela o quanto ela tem valor como parceira dele de todas as horas. Isso também agrega valor. Ele não pode confiar em ninguém. É ela quem dá o ombro para ele. Além disso, ela tem capacidade e discernimento intelectual. Eu acho justo esse reconhecimento!

Gaya Becker (Porto Alegre, RS)



Votei no presidente Lula, mas não concordo com essa honraria. Entendo que deveria ser dada a quem realmente prestasse serviços relevantes à sociedade, não apenas para pessoas próximas. O presidente anterior também concedeu medalhas para pessoas de seu convívio. Infelizmente, no Brasil esse tipo de homenagem é prestado de forma aleatória e sem justificativa plausível.

Roseli Ramos Gasparelo (São Paulo, SP)

O presidente Lula e a primeira-dama Janja durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto - Gabriela Biló/Folhapress

Escolha

"Milei e Fernández se encontram, e Argentina começa transição" (Mundo, 21/11). Entre o pão e o circo, os argentinos escolheram a segunda opção. Milei neles!

Celene Fonseca (Salvador, BA)



A Argentina tem sua relevância, mas, convenhamos, há muito está em crise. Portanto, precisamos compreender essa escolha como um gesto desesperado e ruim a eles. Brasil é o Brasil! O que podemos fazer é lamentar pelos nossos vizinhos e seguir nosso rumo (sem fazer drama pelo alheio), bastante diferente do deles.

Evaldo Stanislau (Santos, SP)

O presidente argentino, Alberto Fernández, e o presidente eleito, Javier Milei, durante encontro na residência presidencial, em Olivos - Presidência da Argentina

Salto da moeda

"Bolsa argentina dispara 20%, e dólar ‘blue’ sobe a 1.000 pesos após vitória de Milei" (Mercado, 21/11). Essa história de liberação geral da economia, jogando tudo nas mãos da iniciativa privada, só funciona em países ricos, onde não existem bolsões de pobreza. Já nos países pobres do terceiro mundo a aplicação desse modelo só aumenta a riqueza dos mais ricos e a pobreza dos mais pobres. O modelo liberal chileno é a prova mais concreta disso.

Elcio Matos (São Paulo, SP)



O mercado adora um populismo de direita, até cair na real.

Jose Zimmerman (Rio de Janeiro, RJ)

Mal súbito

"Preso em ataques do 8/1 morre na Papuda após mal súbito" (Política, 20/11). Lamento a morte do preso, todas as vidas importam. Fico feliz em ver que muitos patriotas defendem os direitos humanos dos encarcerados. Assim como Cleriston morreu por doença crônica, muitos outros presos com doença grave estão morrendo. Essas pessoas deveriam estar em casa e não na cadeia, estão muito doentes, não oferecem perigo.

Fatima Marinho (São Paulo, SP)



Providências

"Cancelar contrato da Enel é difícil e não é saída para problema de SP, dizem especialistas" (Cotidiano, 21/11). Só quem sofreu com a falta de energia e descaso da Enel é que pode dizer. A incompetência é evidente. Eles possuem outras concessões pelo país e são só reclamações. Isto não é de hoje. Se a lei foi feita para dar respaldo a incompetência, que se mude a lei. Até quando empresas como esta vão lucrar à custa de nosso sofrimento?

Amauri Buoro (São Paulo, SP)

Saúde pública

"Mais Médicos retorna no governo Lula com recorde de inscritos e mudança de perfil" (Saúde, 21/11). Como esses médicos irão atuar na atenção primária, a possibilidade de provocar danos é pequena, e com treino e vivência vão desenvolver um trabalho satisfatório. Se tudo for bem gerenciado e os recursos destinados a prefeituras carentes desses profissionais, deverá ter efeito benéfico.

Ruy Pistelli (São Paulo, SP)

Responsabilidade

"Descaso da T4F e de Taylor Swift com fã morta é ruim para a imagem de ambos" (Ilustrada, 21/11). Tudo que é excessivo não pode ser boa coisa. Aqui existe uma idolatria por outra pessoa que não se justifica. Como também existe o capitalismo, "o show tem que continuar", e o dinheiro está acima de tudo.

Mariano Aparecido (São José dos Campos, SP)



Fanatismo e ingenuidade de fãs combinados com ganância e incompetência dos organizadores (o que inclui a cantora sim!) geram, infelizmente, consequências como esta que estamos vendo.

Carlos Silva (Taubaté, SP)

Alcoolismo

"Festas de fim de ano podem virar um pesadelo" (Vida de Alcoólatra, 20/11). Neste artigo, Alice nos mostra uma imagem clara do estresse que atinge tantas pessoas nas festas de final de ano, pessoas com vícios ou não. E, sim, podemos dizer não quando não estamos bem, e abraços de pessoas que nos entendem nos dão muita força.

Sandra Stevens (São Paulo, SP)

Regina Duarte

"Artistas fizeram bem em se afastar de mim, virei persona non grata, diz Regina Duarte" (Ilustrada, 14/11). Regina Duarte, em sua entrevista, demonstra ser a síntese perfeita do bolsonarismo: uma mistura de ingenuidade, arrogância e desonestidade intelectual… Destruiu a própria imagem por um homem que não respeita e não considera as mulheres! Nos dá um sentimento ambíguo: comiseração e indignação! Muito triste!

Therezinha Lima e Oliveira (São José dos Campos, SP)