Leitores falam pró e contra Milei após corte de 5.000 servidores na Argentina

Não se pode dizer que ele não é coerente ("Milei corta 5.000 funcionários públicos e quer acabar com ‘nhoques’", Mercado, 26/12).

Ana Rodrigues (Vitória, ES)

Javier Milei no discurso da vitória após bater o peronista Sergio Massa, quando anunciou que viriam medidas 'sem gradualismo' e 'sem espaço para meio-termo' na Argentina - Luiz Robayo -19.nov.23/AFP

Muito bem, Milei. Estado imenso só em governos populistas de esquerda. Chega deles no Brasil.

Maria Alice Costalonga (São Paulo, SP)



Com esse sujeito, não tem meio-termo: ou ele conserta ou afunda de vez a Argentina.

Joaquim Caminha de Sá Leitão (Fortaleza, CE)



Espero que Javier Milei consiga controlar essa inflação, assim como FHC fez aqui no Brasil, e possa enterrar a esquerda de vez na Argentina. Que os outros países sul-americanos possam se libertar das amarras ideológicas desses comunas órfãos de 1991.

Manoel Gonçalves (São Luís, MA)



Milei está realizando o sonho da burguesia financeirizada da Argentina. Vai destruir a prestação de serviços públicos aos pobres, de quebra poderão pagar os trabalhadores com nhoques, bananas ou outros itens. No feudalismo era assim. De assalariados a servos, o capitalismo em marcha à ré!

Celso A. Galaxe de Almeida (Campos dos Goytacazes, RJ)



Eleição em São Paulo

Com os bolsonaristas os tucanos cavam seu buraco mais um pouco, para sobreviver têm de sair dessa. Já foram engolidos, agora querem ser mastigados? ("De pernas para o ar", Dora Kramer, 25/12).

Hercilio Silva (Brasília, DF)



Leitores, leitoras, não são as instituições que garantem a democracia, são as pessoas. Ou seja, eduquemo-nos a tempo para esta próxima eleição que vai ser, como se diz no Sul, briga de faca...

Maria Camila Machado Almeida (Porto Alegre, RS)



Nunes e TCU

Pobre São Paulo, escolheu subestimando a própria capacidade de avaliar, seguindo a manada de redes sociais. ("Relatório do TCM aponta pedalada fiscal da gestão Nunes na educação de SP", Cotidiano, 26/12).

Armando Moura (São Paulo, SP)



Governo Lula

Um bom recorte temático de balanço do primeiro ano ("Lula deixa em 2º plano minorias e pautas progressistas em meio a pressões", Política, 25/12). Lembrando que é preciso ter coerência no discurso político e nas ações, apesar das pressões do centrão.

Carolina Santos (Rio de Janeiro, RJ)



A proposta foi um governo de coalizão, tal como serve à sociedade, multicolorida. As decisões terão de ser tomadas a partir de debate com todos os segmentos interessados. Isso se chama democracia. Meio ambiente está sendo respeitado, cultura renasceu após o obscurantismo do governo anterior, programas sociais estão em funcionamento. O discurso é de união.

Ricardo Lobo (Terezópolis de Goiás, GO)



Tempo e tecnologias

Excelente síntese ("Não estamos equipados para tanta complexidade", Suzana Herculano-Houzel, 25/12). Hannah Arendt falava exatamente como o tempo livre é essencial para a produção da cultura, para o desenvolvimento e expressão da criatividade humana. Estamos falhando como espécie e vamos pagar o preço. Alto.

Maria Pirlin (São Paulo, SP)



Bom artigo. Eu não deveria ter comprado uma outra bugiganga, que toma um baita tempo pra aprender a fazer funcionar, melhor consumir esse tempo olhando a Lua.

Gilberto Rosa (Rio de Janeiro, RJ)



A complexidade virou complicação. Faltou educação.

Fabrício Schweitzer (Florianópolis, SC)



2024

Obrigada pela excelente análise e síntese da nova loucura humana ("2024 nos mostrará que a loucura está só começando", Joel Pinheiro da Fonseca, 25/12). Artigo devidamente salvo!

Juliana Correa (São Paulo, SP)



De fato, os anos 90 eram melhores. Até os profetas do apocalipse de então eram mais equipados para as suas "profecias".

Karina Kanazawa Rienzo (São Paulo, SP)



Esse é o novo controle de cima para baixo favorecido pelas novas tecnologias: posições radicais fáceis. Os indivíduos são propensos a acreditar em fake news porque elas permitem que escapem de pensar complexamente a realidade. Quem tenta escapar disso é chamado isentão pela turba agressiva.

Wladimir Kireeff (São Paulo, SP)



Pauta de costumes

("Pauta de costumes de bolsonaristas faz barulho, mas pouco avança na Câmara", Política, 26/12). É o que eles têm a oferecer: barulho e confusão, nada mais. O PT agradece que a oposição se resuma a isso.

Carlos Gastal (Curitiba, PR)



Mulheres sobrecarregadas

("Mulheres ficam sobrecarregadas durante o recesso de cuidadores profissionais", Equilíbrio, 26/12) A nora cuidando da sogra. E o filho?

Carolina Ramos Balarini (Rio de Janeiro, RJ)



Diesel

Assim não dá. Todas as previsões de Paulo Guedes eram o contrário... E agora, será que o Zé Trovão vai reclamar? ("Petrobras anuncia corte de 7,9% no preço do diesel", Mercado, 26/12).

Claudio Luiz da Cunha (Curitiba, PR)



Quem quiser pagar o preço de antes, espere mais um pouco e vá para a Argentina de Milei.

Maria F. Luporini (Campinas, SP)



Boas-festas

