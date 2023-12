Apoios a pré-candidatos à prefeitura de São Paulo são comentados por leitores

Transferência de poder

"Lula põe Boulos no palanque em agenda de cabo eleitoral e provoca Nunes e Tarcísio" (Política, 16/12). Lula apoiará Boulos a prefeito de São Paulo. Lula fareja o poder como ninguém e quer Boulos presidente da República, não sem antes eleger e reeleger Fernando Haddad. E, ao final, apenas faltará Boulos migrar para o PT. Muito tentador para ele.

Antônio Beethoven Cunha de Melo (São Paulo, SP)

O presidente Lula com o deputado Federal Guilherme Boulos (PSOL) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante evento em Itaquera - Bruno Santos/Folhapress

Ligações perigosas

"Aproximar-se de Datena é cilada, Tabata" (Mariliz Pereira Jorge, 19/12). Quero mais é que se aliem mesmo e que, com isso, nenhum dos dois chegue ao cargo. Amém.

Beatriz Silva (São Paulo, SP)



No país em que a polarização conduzida pelo debate ideológico barato, que adoece nossa sociedade, faz ver o adversário como inimigo a ser aniquilado, acredito que o diálogo seja imprescindível. Claro, é passível de crítica, mas acredito que Tabata esteja no caminho certo e seja, de longe, a melhor opção para a prefeitura de São Paulo.

Lucas de Oliveira Silva (Santana de Parnaíba, SP)

Desavenças continuam

"Tarcísio sinaliza não apoiar Nunes, enaltece seu papel na oposição e repete frase sobre pinguim" (Política, 19/12). O governador externou grande consciência política quando, ao falar sobre as próximas eleições municipais, deixou claro o fato de não pretender apoiar candidatos contrários aos respaldados pelo anterior chefe do Planalto. É muito correto a direita buscar se unir.

João Paulo Zizas (São Bernardo do Campo, SP)

Verba de parlamentares

"Congresso eleva para R$ 53 bi emendas que já seriam recorde e corta PAC de Lula" (Política, 20/12). Somente com educação e muito debate público poderemos reverter este quadro algum dia. Cada povo tem o governo que merece.

Régis Paranhos (Caçapava do Sul, RS)

Brasil tem fome

"Cidades do país têm fome escancarada nas ruas e oculta nas periferias" (Folha Social+, 20/12). Independentemente de posição política, o assunto é muito sério e expõe as mais terríveis mazelas sociais de nosso país, marcado, sobretudo, por um imenso fosso entre a fartura opulenta e restrita e a pobreza, abundante e invisível.

Renata Diniz de Brito (Santo André, SP)



Falou só de comida, mas o acesso na forma com que se faz comida também é importante, como o gás de cozinha que nem todos têm acesso. É caro o gás de cozinha para cozinhar um feijão, por exemplo. Panela de pressão segura e confiável custa mais de cem reais.

Marcelo Barbosa (Campo Grande, MS)

Descontentamento

"Direita evangélica vê bênção a casais homossexuais como janela de oportunidade" (Cotidiano, 19/12). Não sou cristã, mas admiro o papa Francisco, que tem mente aberta e inovadora. Aos evangélicos, que se restrinjam aos seus pastores, pois a maioria deles é tão falsa quanto uma nota de R$ 3.

Ivone Patelli (São Paulo, SP)



Competição nociva

"Cultura do ‘melhor aluno’ prejudica maioria dos estudantes no Brasil?" (Educação, 19/12). Sou professora universitária e mãe de crianças com desempenho acadêmico acima da média. Não encontro essa priorização dos "melhores" em nenhum dos contextos. Os melhores adquirem destaque, mas as energias são canalizadas para quem tem dificuldades. Os problemas educacionais são decorrência do capitalismo.

Carla Daniele Straub (Matinhos, PR)



Todo professor desse país sabe que o problema da educação não está em nenhum plano, teoria, orçamento etc. Está na falta de legitimidade do sistema educacional, que só existe como uma migalha da Era Vargas imposta ao povo, e na ausência de colaboração dos educandos e famílias.

Samuel Pacheco (São Paulo, SP)

Hospedagem

"Conheça empresários que mudaram de vida para abrir hospedagens na praia" (Mpme, 18/12). Amo pousadas. Porém, administrar um oceano de impostos, taxas, custos e clientes imprevisíveis não é tão romântico como a matéria faz crer. Mas, enfim, não desistam dos seus sonhos. Apenas não sejam ingênuos.

José Filho (Belo Horizonte, MG)



No hotel, mais impessoal, quase sempre você não desfruta de nenhum tipo de camaradagem por parte de funcionários e gerentes, mas fica à vontade para reclamar e não tem de compartilhar das vicissitudes dos donos num momento em que pagou para descansar.

Nelson Oliveira (Brasília, DF)

Boas-festas

