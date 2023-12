As únicas leis a que alguns se submetem são mesmo as da física, diz leitor sobre trânsito em SP

Mortes no trânsito

"Cidade de SP teve 830 mortes no trânsito até novembro, maior número em 7 anos" (Cotidiano, 20/12). Pela maneira como muitos motociclistas se comportam no trânsito paulistano, o espantoso é que o número de vítimas seja tão modesto. As únicas leis a que alguns se submetem são mesmo as da física.

Renato Gentile Rocha (São Paulo, SP)



Já consideraram que essa elevação pode ser devido ao aumento do número de veículos em circulação, somado ao péssimo estado das vias? Considerem o aumento de entregadores de moto, com motos precárias (velhas, sem dispositivos de segurança como freios ABS).

Nilo Mismetti (São Paulo, SP)



E o plano cicloviário também vai de mal a pior.

Rodrigo Luiz Barbosa (São Paulo, SP)

Trânsito carregado na Marginal Tietê, próximo à ponte Atílio Fontana, devido à greve do metrô e CPTM - Danilo Verpa/Folhapress

Reforma tributária

"Congresso promulga reforma tributária após mais de três décadas de discussão" (Mercado, 20/12). O Brasil e o Congresso são a eterna festa do pão e circo.

Manoel Cardoso (Recife, PE)



O eleitor precisa abrir os olhos e ver se o seu deputado ou senador luta a favor do Brasil ou contra os interesses do país. O debate da reforma tributária mostrou quem é quem!

Silverio Torres Correia (Palmas, TO)



Um avanço alvissareiro! Agora cabe a luta sem trégua para colocar de volta no fosso de resíduos orgânicos a turba extremista que empesteia o país e o Congresso.

Alex Sgobin (Campinas, SP)

Aumento salarial

"Toffoli derruba decisão do TCU e retoma pagamento de penduricalho a juízes" (Política, 20/12). Judiciário mais caro do mundo não satisfeito se autoproclama acima de tudo e todos, não querem se submeter a órgão fiscalizador ou regulador, não sabem que o cofre é um só? Mesmo que a miséria e a fome assolem terras tupiniquins, querem mais.

Graça Almeida (São Paulo, SP)



Brasil, paraíso das togas, das fardas e dos privilégios!

Carlos Tardivo (São Paulo, SP)

Convênios

"Operadora quer reduzir valor de planos de saúde para servidores da União" (Painel, 19/12). Os servidores públicos federais com mais de 50 anos têm que decidir: ou pagam um plano de saúde ou compram comida. Estão há vários anos sem aumento decente salarial

Jose Ignacio Pereira (Niterói, RJ)

Proteção

"Deputado delegado acusa secretário de Segurança de SP de ‘molecagem’ por tentar tirar assessores" (Painel, 20/12). Absurdo, policiais não deveriam ser guarda-costas de deputados. Suas funções são outras. Se a facção dele é inimiga de outra, que acione a guarda da Câmara (só tem bandido nessa história).

Carlos Santos (Guanambi, BA)

Desumanidade nos presídios

"Tortura e restrição de água e comida são comuns em presídios, dizem entidades" (Cotidiano, 19/12). Nem na Idade Média, é provável, cometeram-se tantas atrocidades nos presídios. Algo brutal, desumano! Uma vergonha para o Brasil. Há só promessas, há quanto tempo, e não se move uma palha para alterar esse horror!

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)



A sociedade esquece que não existe pena de morte nem prisão perpétua no Brasil e que esses homens vão sair do sistema muito mais cruéis do que entraram.

Nelson Pati (São Paulo, SP)

Mobilidade urbana

"Tarifa zero se populariza nas cidades, mas financiamento ainda é dúvida" (Cotidiano, 20/12). Deveria ser tarifa cheia, sem isenção ou subsídio. Se os recursos estão sobrando, reduzam os impostos.

Luis Nunez (São Paulo, SP)

Tapando buracos

"App para inutilizar celular vai desincentivar crimes, diz secretário" (Mercado, 19/12). Mera ilusão. Em vez de combater o crime e investir na segurança pública com rigor, preferem aderir ao projeto que fica a cargo de outros órgãos colocar em execução, por ser menos complexo.

Paolo Valerio Caporuscio (São Paulo, SP)

Figura histórica

"Jesus Cristo, que vai fazer aniversário, foi o primeiro nepo baby da história" (Flávia Boggio, 20/12). Vergonha é o que essa articulista devia ter ao atentar grosseiramente contra a nossa fé, palavra de duas letras que forma o maior patrimônio espiritual do ser humano, que o livra, aos milhares, do suicídio, do desânimo, do desequilíbrio.

Roberto Cecil Vaz de Carvalho (Araraquara, SP)



Esta é uma coluna de humor, a ironia é permitida. Flávia, muito bom, espirituoso. JC teria achado graça.

Maria Pirlin (São Paulo, SP)

Boas-festas

A Folha agradece e retribui os votos de boas-festas recebidos de Brasil 61; Unesco no Brasil; ABM — Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração; Wafaa El-Sadr, vice-presidente executivo da Columbia Global; Anagrama Eventos; LPB (Lucia Paes de Barros) Comunicação; Casa Flora Importadora; Grupo Fasano; RB Press; Rosewood São Paulo, Inclusive Collection Resorts e Trombone Comunica.