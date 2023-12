Leitores falam de miliciano preso no Rio e da supervilã Odete Roitman

Miliciano preso no Rio

A Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio não sabiam do paradeiro do Zinho? A propina tem poder! ("Zinho, apontado como líder da maior milícia no Rio, entrega-se à PF e é preso", Cotidiano, 24/12).

Julio C. S. Barbosa (Castelo, ES)



Se não fosse a PF, esses maus policiais militares e civis continuariam a ser alimentados com propina por esses grupos de milicianos.

Maria José dos Santos

(São João do Meriti, RJ)



Se entregou pra preservar o chefe. Quem será ele?

Isabel Reis de Oliveira (São Paulo, SP)



Morte de estudante

A banalidade do mal. Cada vez mais pessoas se aproveitando de pessoas frágeis ("Ministros e aliados de Lula cobram responsabilização de redes sociais após morte de estudante", Mercado, 24/12). Levar uma pessoa ao suicídio deveria ser considerado homicídio doloso.

Fatima Marinho (São Paulo, SP)



Ansiosos pela implantação de censura. Painho e cia. amariam.

Lenise de Souza Ferreira (Joinville, SC)



É preciso investir na resiliência das pessoas para evitar infelicidades como essa. A rede não é real, não se deve direcionar a vida a partir do que se passa nela, a partir da opinião de ignóbeis. Que mundo é esse em que a superexposição ao surreal passou a clamar vidas?

Alexandre Pereira (Rio de Janeiro, RJ)



Visitas presidenciais

"Lula encerra 1º ano sem visitar 8 estados, incluindo MG, chave na vitória em 2022" (Política, 24/12). Ficou levando a Janja para turistar pelo mundo e esqueceu do Brasil!

Marcos Fernando Dauner (Joinville, SC)



Muito importantes as visitas pelo país, sem descuidar da segurança. Ninguém se engane: os atos de 8 de janeiro foram apenas uma amostra do gangsterismo antidemocrático.

Silverio Torres Correia (Palmas, TO)



Minas Gerais sempre escanteada pelo petismo.

Florentino Fernandes Junior (Belo Horizonte, MG)



Governabilidade

"Relação conturbada de Lula com Câmara teve até ministro oferecendo cabeça ao centrão" (Política, 23/12). Falta coerência ao eleitor. Elege o presidente e congressistas contrários. O resultado aí está.

Geronimo Aparecido Dalperio (Santo Expedito, SP)



Lula tem que impor limites a essa gente, que não vacilará em pedir o impeachment do presidente.

Leopoldo Paulino (Ribeirão Preto, SP)



Luisa Baptista

O atropelamento de Luisa Baptista prova que o crime no Brasil compensa e nada muda. Quem vai pagar todo o prejuízo de uma vida dura dedicada ao esporte? ("Triatleta campeã do Pan-2019 é atropelada durante treino e está em estado grave", Cotidiano, 23/12).

Zureia Baruch (São Paulo, SP)

Beatriz Segall como a vilã Odete Roitman, da novela "Vale Tudo" (Globo, 1988) - Divulgação/Globo

Aguinaldo e Odete

Aguinaldo Silva merece longos aplausos. Alguns não gostam, contem pra nós o que andam vendo? Parabéns pela lucidez aos 80 e grato pela entrevista ("Odete Roitman hoje seria vista como uma aberração da natureza, diz Aguinaldo Silva", Ilustrada, 23/13).

José Tarcísio Aguilar (Curitiba, PR)



Muitas Odetes saíram do armário em 2018 e muitas estavam em acampamentos em 8 de janeiro.

Alexandre Assis (São Paulo, SP)



Odete Roitman foi uma aberração já ao tempo da novela, mas a personagem foi entregue à genialidade da Beatriz Segall. Difícil dimensionar para quem não a conheceu.

Paulino Fernandez (São Paulo, SP)



Feministas de araque

A articulista está correta ("Feministas de araque", Lygia Maria, 24/12). Os ataques injustificados aos hospitais em Gaza não podem servir de pretexto para encobrir violações. Fosse assim, não poderíamos criticar as milícias aqui do Rio, parte da nossa cultura desde os anos 1950.

Vanderlei V. Ribeiro (Rio de Janeiro, RJ)



Saudade antecipada

"As bisnagas e o trovão" (Antonio Prata, 23/12). É a mais dura realidade, filhos se " desfiliam" dos pais.

Marcia Alves (Ribeirão Preto, SP)



Tenho duas "mãozinhas" de 20 anos que de vez em quando seguram as minhas quando andamos juntas pelas ruas. A vida pode ser surpreendentemente boa.

Yara Novis (Valença, RJ)



Pai de duas adolescentes, digo ao Antonio que não precisa ser tão fatalista. As crianças continuarão a segurar sua mão mesmo depois de crescerem, mesmo depois de te xingarem. Confie nelas.

Gustavo Araújo (Brasília, DF)

Repertórios

Vou ao show do Paul McCartney para escutar Paul McCartney, não música brasileira ("Não é normal um gigante da música internacional ignorar nossos artistas", Gustavo Alonso, 22/12).

Tatiana Cavalcanti (São Paulo, SP)

