Leitores resumem o ano em uma palavra e contam como foi 2023

Assunto - Qual palavra você, leitor(a), utilizaria para definir 2023?

Superação. Neste ano, em março, eu descobri um câncer no intestino. Isso mudou a vida de toda a minha família. E a minha também, claro. Depois de duas cirurgias no abdômen, estou indo para a minha última sessão de quimioterapia, com uma felicidade irradiante. O meu diagnóstico é de cura e eu posso dizer com certeza: com amor e força de vontade, tudo é possível! Eu venci o câncer e eu tenho certeza de que haverá muito mais vitórias na minha vida.

Valéria Araújo (Natal, RN)



A palavra é reconstrução. Seja do nome do Brasil no exterior ou como um todo no país. Foram feitos 45% dessa reconstrução.

Avelino Ignacio Budu Garcia (Jundiaí, SP)



Esperança.

Christiane Duarte da Encarnação (Belo Horizonte, MG)



Quente.

Saulo Godinho (Pedro Leopoldo, MG)



Democracia. Com tudo o que vivenciamos nos últimos anos na política, na educação e na saúde brasileiras, o pouco que avançou é bom indicador para os próximos anos, mas é preciso melhorar muito mais.

Gildázio Garcia Vitor (Ipatinga, MG)



Sofrimento.

Flávio Rocha Ferreira (Goiânia, GO)



Pensando no país e na política, 2023 parece ser o ano em que voltamos à normalidade.

Rita Maria Fernandes de Morais (São Paulo, SP)



Vergonhoso.

João Roberto Di Napoli (São Paulo, SP)



Trabalho/prosperidade.

Monica Aparecida de Lemos (Votorantim, SP)

Fila para o mutirão do emprego no Sindicato dos Comerciários de São Paulo - Zanone Fraissat - 1º.ago.2023/Folhapress



Extremamente positivo. Sobrevivemos a Covid, embora se tenha doenças na família, está sob controle, trabalho independente que é ativo e tem sido bem remunerado, e ainda estamos recuperando as perdas financeiras, sem contas atrasadas, depois de tantos anos...

Candido Kasper (Curitiba, PR)



Tanático.

Isolda Assumpção (São Paulo, SP)



Virada. A democracia venceu o facismo. Saldo positivo na área econômica, social e do meio ambiente. O Brasil se reintegrou soberanamente ao cenário internacional atraindo investimentos. Saldo negativo na área do Legislativo devido ao fisiologismo e falta de decoro.

Renato L. C. Faria (Salvador, BA)



Reconstrução. Saldo positivo.

Eduardo Morandini (Campo Limpo Paulista, SP)



Resiliência. Muito trabalho, buscando fazer o melhor sempre, mas temos que respeitar nossos limites.

Rodrigo Schmidt (Curitiba, PR)



Intenso. Saldo "agridoce", mas mais amargo. Como nos demais anos, acontecimentos sempre fortes que marcam nossas vidas. Guerras que afetam o mundo, mudanças climáticas intensas e um país que teve sua democracia ameaçada, mas que vive mudanças que buscava havia anos e com ajustes a serem feitos em 2024.

Douglas Willian Mendes Soto (Jaú, SP)



Desespero.

Marina Moreira Carrilho (São Paulo, SP)



Assustador.

Vera Lucia de Oliveira (São Bernardo do Campo, SP)



Reorganização.

Cristina Ottoni Alves (Campo Grande, MS)