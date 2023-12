O que o Natal significa para você, leitor? Conte para a Folha

São Paulo

O Natal é uma data religiosa comemorada ao redor do mundo. Marca, na cultura e religião cristãs, o nascimento de Jesus. Porém, até mesmo os ateus comemoram a data. É a época de rever familiares que não ficavam juntos em um mesmo local há anos, de reconciliação com amigos e família, de reclamar da uva passa no arroz, e por aí vai.

O interessante da data é que, de um jeito ou de outro, quase todo o mundo comemora. Em certas partes do globo só se comemora o dia 25, quando a festa começa cedo e acaba tarde. Em outros lugares, caso da América Latina, também se comemora no dia anterior, o 24.

Cada família tem sua tradição, seja uma música ou uma receita especial. Montar a árvore de natal, colocar luzes espalhadas pelas janelas, sair para passear pela cidade e se deparar com os shoppings iluminados e decorados – e muito cheios –, tudo isso só se vê nesta época.

SÃO PAULO SP, BRASIL, 14-12-2023 - VILA DE NATAL - A Prefeitura de São Paulo inaugurou na quinta, 14, às 19h, a Vila da Natal na praça da Sé, no centro. (Foto: Ronny Santos/Folhapress, COTI) - Folhapress

Retratado em filmes como uma época mágica, o período que compreende o final de novembro até o dia 31 de dezembro é, talvez, um dos mais caóticos: decidir o amigo-secreto, planejar o cardápio, comprar os presentes, cumprir as metas e terminar os trabalhos e, para os pais, conciliar as férias da escola de seus filhos com tudo isso. Além do congestionamento e dos preços elevados de aplicativos de transporte, como o Uber.

Mesmo assim, o clima – que neste ano ficou mais quente – é de comemoração. Fiéis lotam as igrejas, as empresas fazem as confraternizações de final de ano, amigos de longa data se encontram para conversar, tudo parece que fica mais lento.

Alguns esperam o ano inteiro para este momento, outros só querem que passe rápido e o novo ano comece. Para cada um a data significa algo diferente. E para você, leitor, o que o Natal significa? Você gosta ou não da data? Acha que as festividades são apenas mais uma criação do capitalismo ou comemora por motivos religiosos?

