Leitores criticam massacre contra indígenas cinta-larga na ditadura

Brutalidade na ditadura

Quando se fala de mortos e desaparecidos na ditadura não se contabilizam os povos originários ("Massacre do Paralelo 11 completa 60 anos com falta de reparação a indígenas", Cotidiano, 9/12). São invisibilizados também nos registros da oposição à ditadura. Esses povos foram duramente atingidos pelo projeto desenvolvimentista da ditadura para a Amazônia e o Centro-Oeste.

Vitor Wagner Neto de Oliveira (Três Lagoas, MS)

Indígenas da etnia cinta-larga em Mato Grosso durante contatos da Funai nos anos 1970 - Jesco Puttkamer/Acervo PUC Goiás/IGPA

Até que enfim falaram do Paralelo 11, um tabu como dizia a música "não existe pecado do lado debaixo do Equador".

Jorge Carlos Reiners (Cuiabá, MT)

Deturpação dos Poderes

Criaram um Estado dentro do Estado ("Congresso turbina emendas e pode controlar cerca de R$ 50 bi em ano eleitoral", Política, 9/12).

Carlos Eduardo Salles (Santos, SP)

O deputado federal Danilo Forte, relator da LDO - Pedro Ladeira- 8.ago.23/Folhapress



Esse modelo não induz o desenvolvimento, com personagens medíocres que não têm a menor capacidade administrativa com muito dinheiro na mão para se promover. É o caminho do caos.

Rubens Ventura (Londrina, PR)

Doutrinação

"Templos evangélicos crescem 228% em duas décadas e dominam cena religiosa" (Cotidiano, 8/12). E parte dos templos e parte dos pastores são apenas comerciantes de almas, tentando controlar mentes e corpos para maior lucro de suas "empresas". E todo templo, seja igreja, sinagoga ou mesquita, deveria ser taxado, sim, com proporcionalidade aos lucros.

Ivone Patelli (São Paulo, SP)

Conta outra

O que o STF fará com a Meta ("Meta diz a Moraes não ter mais vídeo que pode implicar Bolsonaro pelo 8/1", Política, 9/12)? Resposta patética da empresa.

Valdicilia C. Tozzi de Lucena (São Paulo, SP)

Judicialização da Previdência

Isso não é novo no INSS e muito menos na Justiça ("Justiça é responsável por 1 em cada 6 benefícios do INSS concedidos em 2023", Mercado, 9/12). A preocupação da sociedade é que, assim como o INSS não tem atuação eficiente ou como deveria, o Judiciário atue também contra a sociedade. Pois já estamos assistindo à revisão da vida toda dos aposentados e com bastante preocupação em relação ao Judiciário.

Regina Heineck (Porto Alegre, RS)

Quem te viu e quem te vê

Olhem para Mariana: os responsáveis falaram bonito, mas os afetados continuam abandonados após oito anos ("Empresa já foi ‘líder em desenvolvimento sustentável’", Mercado, 9/12)! Por que a Braskem faria algo diferente, se governo, tribunais e o famoso mercado financeiro são lenientes?

Hans Rauschmayer (Rio de Janeiro, RJ)