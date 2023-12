São Paulo

O final do ano vai chegando e, com ele, as retrospectivas dos aplicativos de música. Apple Music, Deezer, Youtube Music e, o mais famoso deles, Spotify, disponibilizaram para seus ouvintes, na semana passada, o histórico de músicas e podcasts mais ouvidos por cada um em 2023. Porém, nem todos sentem o mesmo prazer em compartilhar suas preferências musicais, enquanto outros são surpreendidos pelo próprio gosto musical.

A forma como ouvimos música e as nossas preferências são uma parte da nossa identidade - Unsplash

Compartilhar a lista dos cinco artistas mais escutados e as cinco músicas mais ouvidas nas redes sociais – ou com os amigos no privado – é quase como um ritual de final de ano.

Mas nem sempre o compartilhado é o real, e a retrospectiva não deixa esconder o que uma pessoa mais ouviu no ano, seja vergonhoso ou não. A forma como ouvimos música e as nossas preferências são uma parte da nossa identidade, então o medo do julgamento alheio pode ser alto. Mesmo assim, não deixa de divertir.

Pensando nisso, a Folha quer saber: O que você escuta quando ninguém está por perto? Quais são as músicas e artistas que você tem (um pouco de) vergonha de admitir que escuta ou que apareceram na sua retrospectiva? Você compartilhou isso com alguém, ou decidiu manter em sigilo?

Conte sua história para a Folha neste formulário. Algumas respostas serão publicadas no Painel do Leitor e podem sair nas redes sociais do jornal.