Leitora elogia coluna de Antonio Prata: 'Quem nunca passou perrengue nos Correios?'

"Apocalipse climático" (Antonio Prata, 2/12). Eu não consigo parar de rir com a coluna! Quem nunca passou perrengue ao postar uma encomenda nos Correios? Só aprende depois que precisou comprar o tal papel pardo, embalar o produto com fita adesiva sem nenhum manual de instruções e postar o produto, depois de perder a senha. A dica é: ligar antes para agência pedindo as instruções. Garanto que a vergonha será moderada.

Dinalva França (Itapecerica da Serra, SP)

Centro de Entrega de Encomendas (CEE) Água Branca, local onde os carteiros organizam os pacotes, de acordo com os endereços e acomodam as encomendas nos veículos para então saírem e realizarem as entregas - Keiny Andrade/Folhapress

Favorecimento de alianças

"Tarcísio reforça elo com agro ao lançar pacotão ao setor e ameaçar sem-terra de prisão" (Política, 3/12). Uma política que só favorece os ricos em detrimento dos pobres. Corta verba da educação, quer privatizar a Sabesp e concede privilégios aos latifundiários. Isso termina em aumento das desigualdades sociais e mais sofrimento para os mais vulneráveis. Tomara que não se eleja para mais nada.

Marli Moras Garcia (Vitória, ES)



São Paulo voltando para o período colonial.

Carlos Rizzo (Ribeirão Pires, SP)



Invasão de terra produtiva é crime. Sem mais!

Fernando Andrade (São Paulo, SP)



Que tal fazer um pente fino nos documentos de propriedade em São Paulo? Será que vão encontrar muita grilagem e processos irregulares?

Carlos Sergio Rocha Lopes (Juiz de Fora, MG)

Filiação

"Fernanda Dallagnol entra na política após revolta com cassação do marido Deltan" (Política, 2/12). O brasileiro é nepotista por natureza. Votam pela fama. Nunca muda. Isso é cansativo.

Alexandria Maria (Betim, MG)



Pode este país ser levado a sério? De repente, as esposas de políticos incapazes passaram a ser a solução para os seus fracassos e a solução para o país.

Joaquim Manoel Fortes de Castro (Belém, PA)



Estão com medo de dar certo, Fernanda. Vai em frente, mostra que é capaz e dá a volta por cima, honrando do mandato do Deltan, que tomaram de forma injusta e juridicamente questionável.

Domis Vieira Lopes (Campinas, SP)

Esposa do ex-procurador da República Deltan Dallagnol (Podemos), a administradora de empresas Fernanda Dallagnol - @DeltanDallagnolOficial

Prejuízo

"‘Maior investidor da Bolsa me fez perder R$ 14 milhões’, diz cliente de gestora" (Painel S.A., 2/12). Se a bolsa garantisse lucro, seria o paraíso. É investimento de risco e, se mal investido, o risco de perda é real.

Luis Fernandes (Petrópolis, RJ)



Já pensou se os pequenos investidores que diariamente são lesados por más orientações de seus assessores de investimentos e afins também entrassem com representação CVM? O caso só chama a atenção pelos valores e pelos protagonistas, mas é a realidade do mercado.

Marcelo Campos Bueno (Curitiba, PR)

Simone Tebet

"Apoio de Tebet a Lula teve PT apressado, embaraço em foto recusada e pista sobre ministério" (Política, 2/12). Essa mulher, Simone Tebet, é um grande ativo e patrimônio político do Brasil na minha opinião. Acredito na lisura de seu caráter e na sua capacidade de governança. Siga em frente, Simone!

Gaya Becker (Porto Alegre, RS)



Tebet é um resquício do MDB histórico, com políticos comprometidos com o país. Espero que se torne um embrião de novas práticas políticas. Haddad pode ser um bom aliado.

Maria Isabel Carvalho (Salvador, BA)



Se tivesse sido neutra no segundo turno e nunca ministra de quem ganhasse as eleições, seria respeitada. Ao virar ministra do governo eleito queimou-se para sempre. Cometeu o mesmo erro de Moro.

Igor Cornelsen (São Paulo, SP)

Aposentadoria

"Entenda o que está em jogo na revisão da vida toda" (Mercado, 1º/12). Há questões sobre as quais os juízes do STF não têm dúvida alguma, especialmente quando envolvem seus próprios interesses ou da classe a que pertencem. Quando se trata de fazer justiça a trabalhadores que contribuíram anos a fio com a Previdência para terem uma aposentadoria melhor, sempre há o que se rever e retroceder, até que esses trabalhadores não existam mais. Que Justiça é essa?

Débora Nogueira Targas (São Paulo, SP)

Registros históricos

"Getúlio Vargas narrou em caderno inédito como passou de ditador a líder democrata" (Ilustríssima, 2/12). Hoje é mais fácil apontar os defeitos de Getúlio Vargas, quando na realidade rompeu com a ditadura regional que permeava na política nacional naquela época. As pessoas tendem analisar os fatos históricos de forma recortada, retirando o ambiente da época. Getúlio Vargas, o maior estadista que este país já teve.

Marcelo Batista Gonçalves (Belém, PA)



Poderia ter sido o grande estadista brasileiro, não fossem suas ações populistas, fascistas e ditatoriais.

Marivaldo Aragão (São Paulo, SP)

Carrinho de supermercado

"Ativismo de Alex Atala disfarça interesses próprios" (Cozinha Bruta, 1º/12). Isso mesmo, cara! Pague ele mais caro se quiser, os assalariados não tem condições de ficar bancando o lucro desavergonhado.

José da Silva (São Paulo, SP)



Não é na gôndola do mercado gourmet que você vai —via de regra— apoiar a produção artesanal, cooperativas ou associações.

Andre Rypl (Porto Alegre, RS)