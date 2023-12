Qual palavra você utilizaria para definir 2023? Conte para a Folha

São Paulo

Chegamos à última semana do ano de 2023, que trouxe inúmeros acontecimentos. É praticamente impossível lembrar do que aconteceu em todos os 365 dias deste ano, mas dá para tentar resumir.

Em resposta a uma das interações que a Folha criou com os leitores, a maioria citou fatos que marcaram a política e o Brasil como nação, como a posse do presidente Lula, em janeiro, e a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, em junho. Também foram elencadas situações bastante pessoais, como o nascimento de um neto ou o tratamento de uma doença.

Queima de fogos na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na virada de 2021 para 2022 - Tércio Teixeira/Folhapress

Só que, quando pensamos no ano como um todo, é comum que o resumo se restrinja à primeira palavra que vem à mente, levando em conta a trajetória que cada indivíduo precisou trilhar.

Por isso, leitor, na última interação do ano, a Folha quer saber: qual palavra você utilizaria para definir 2023? Qual é o saldo do seu ano, na sua opinião? Conte para nós neste formulário.

Algumas respostas serão publicadas no último Painel do Leitor temático do ano que, coincidentemente, cai no dia 31 de dezembro.