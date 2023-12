Leitores lamentam a morte de Carlos Lyra, aos 90 anos

Consumo monitorado

"Como a decisão da Netflix de divulgar dados de audiência pode mudar o streaming" (Ilustrada, 14/12). É um primeiro passo, mas fica claro que essa medida de "horas vistas" não deve ser o critério para elaboração de rankings, porque, dessa forma, novelas e seriados com muitas temporadas sempre aparecerão à frente de minisséries e filmes.

Eduardo Guilherme Piacsek (São Paulo, SP)

Juramento quebrado

"Lula ignora promessa de ignorar Bolsonaro: 'Furacão do mal', 'sem vergonha na cara', 'gente ruim'" (Política, 16/12). Compreensível o desabafo do presidente Lula. Hoje no Brasil felizmente temos um presidente que pensa de fato no bem-estar social coletivo e no progresso econômico da nação.

Nelson Estevam de Andrade (Teresina, PI)



Nada como atacar os outros para ocultar ou justificar seus próprios defeitos. O antecessor já não está mais no poder desde o final do ano passado e o atual governo deveria se preocupar mais em pacificar o país e alavancar o crescimento.

Tersio Gorrasi (São Paulo, SP)

Dívida no FMI

"Governo Lula apoia empréstimo de banco para Argentina em aceno pragmático a Milei" (Mundo, 16/12). A única coisa que me vem à mente é: e se fosse para a Venezuela?

Juliana Souza (Belo Horizonte, MG)



A Argentina é mais importante para o governo Lula, do que o descartável presidente argentino.

Valter Luiz Peluque (São Paulo, SP)

Percursor da bossa nova

"Morre Carlos Lyra, compositor histórico da bossa nova, aos 90 anos" (Ilustrada, 16/12). Ah, gostava tanto dele! Amava Carlinhos Lyra. Nem tenho palavras a não ser me solidarizar com a família.

Neli Faria (São Paulo, SP)



Mais um titã da bossa nova, música raiz brasileira. Vai cantar e compor em outro lugar. Obrigada, Carlinhos, por pertencer a esse timaço que tantas alegrias deu aos brasileiros que apreciam a boa música!

Gaya Becker (Porto Alegre, RS)

O compositor Carlos Lyra - Divulgação/Café Braga

Fortuna e fracasso

"'Se tivesse 25% do dinheiro que acumulei, já seria o bastante', diz fundador da Arezzo" (Mercado, 15/12). Compro Arezzo desde quando era estudante numa loja na Savassi, em Belo Horizonte, chamada Gipsy. Bacana ouvir de um empresário como Birman que não se coloca como esses semideuses confeitados que estão por aí. Talvez seja a hora de uma Fundação Arezzo que apoie empreendedorismo em ofícios tradicionais.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)



O Brasil está cheio de pessoas que precisam desses 75% que ele acha demais. Doe. Ajude os mais pobres.

Ivanir Migotto (Porto Alegre, RS)

Boas-festas

A Folha agradece e retribui os votos de boas-festas recebidos de Pierpaolo Bottini e Igor Tamasauskas, da Bottini & Tamasauskas Advogados; Max de Simone, CEO da Ferrero para a América do Sul; Flavia Kujawski e equipe, do Iguatemi; e Luiz Carlos Trabuco Cappi, Nilton Horita e Lucia Porto, do Bradesco.