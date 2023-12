Boa e minúscula iniciativa, diz leitor sobre tarifa zero aos domingos em São Paulo

Transporte público

"Tarifa zero começa com desconhecimento de passageiros e reclamações e ofensas a prefeito de SP" (Cotidiano, 17/12). Essas iniciativas meramente eleitoreiras não pegam mais a população. Ao menos na proporção desejada pelos candidatos.

Pedro Cardoso da Costa (São Paulo, SP)



Boa e minúscula iniciativa. Deveria ser tarifa zero todos os dias para diminuir a desigualdade e aumentar as oportunidades de quem mora na periferia.

Egeu Gomez Esteves (São Paulo, SP)



Esses R$ 230 milhões são o que deixará de ser arrecadado. Para o usuário é zero. Para os cofres

públicos, não.

Maria José de Araujo Costa (Santos, SP)

Violência

"Troca de tiros nos Jardins, em SP, deixa empresário, funcionário e policial mortos". (Cotidiano, 17/12). Esse crime nos faz refletir sobre as consequências de ter armas em casa. Nesse caso, o resultado foi uma tragédia, que "zerou" três vidas, na gíria policial.

Sofia Carvalhosa (São Paulo, SP)



Armas não nos defendem, foram feitas para matar. Está aí mais um resultado triste.

João Francisco dos Santos (Sorocaba, SP)



Quando mora na favela é bandido e traficante. Quando mora em zona nobre é cidadão de bem e

empresário!

Márcia Corrêa (Porto Alegre, RS)

Consumo

"Governo muda regras para geladeiras, e indústria prevê preço acima de R$ 5.000" (Mercado, 17/12). Para variar, quem paga a conta das estrepolias dos mercados classe A são os da classe C, D e E, ou

seja 90% do povo.

João Quadros (Rio de Janeiro, RJ)



Estranho ter a consciência de que o preço está ligado diretamente a eficiência energética como se diz. A eficiência está melhorando a cada dia faz algum tempo.

Francesco Aldo Auricchio Neto (São Luiz do Paraitinga, SP)

Forças Armadas

"Exército pagará R$ 4 milhões de penduricalho para generais mudarem de cidade" (Política, 16/12). O Exército é um turbilhão de mamatas que aprisiona o Estado brasileiro em suas mãos amigas, sob

seu braço forte.

Frederico Flosculo Pinheiro Barreto (Brasília, DF)



Correção: não é o Exército que pagará. Somos nós, os contribuintes.

Márcia Meireles (São Paulo, SP)



As mudanças de endereço e postos de trabalho fazem parte do planejamento da carreira e evitam que permaneçam muito tempo em um lugar, gerando acomodação. Com relação à mudança, ficou exagerado depois do governo anterior, que dobrou o valor.

Amaury Kuklinski (Campo Grande, MS)

Show no Maracanã

"Paul McCartney mostra no Rio que o tempo o tornou ainda mais significativo" (Ilustrada, 16/12). Show sem defeitos que fecha com chave de ouro uma era do showbusiness. Quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais. Vida longa a sir Paul.

Jose Zimmerman (Rio de Janeiro, RJ)



Maravilhoso. E o naipe de metais deu ainda mais consistência a uma banda por si excelente.

Ricardo Gaspar (São Paulo, SP)



Paul, esse sim, é o verdadeiro "imorrível". Longa vida!

Lorena Pardelhas (Porto Alegre, RS)



O maior exemplo de respeito a seu público. Inigualável. Vida longa a Paul McCartney!

Ricardo Novais (São Paulo, SP)

Planeta em transe

"Temporal arrasta avião, fecha aeroporto e deixa rastro de destruição em Buenos Aires" (Mundo, 17/12). Não é a primeira vez que aviões estacionados são arrastados por ventos fortes. Será tão difícil instalar cintas fixadas ao solo nas áreas de cabine, cauda e asas, para mantê-los em seus lugares, na eventual iminência de tempestades?

Carlos Artur Felippe (Uberlândia, MG)

Mudança climática

"78% dos brasileiros acham que atividades humanas impactam aquecimento global, mostra Datafolha" (Ambiente, 17/12). O ser humano tem dimensão para alterar o clima local mas é insignificante demais para altera-lo globalmente.

Antonio Carvalho (Descalvado, MG)

Congresso Nacional

"Relação entre Lula e Lira mantém desconfianças e tensões mesmo após cargos e verbas" (Política, 16/12). O problema do atual governo é depender do apoio do centrão fisiológico. Enquanto a população continuar elegendo esses deputados de extrema direita o país não terá chances de se tornar uma

nação de fato.

Rodrigo Izquierda (Ribeirão Preto, SP)



Seremos a próxima Argentina, infelizmente. Como certos senadores e deputados federais são gulosos! Legislam para o povo?

Diva Negri (Florianópolis, SC)



O objetivo do centrão sempre foi voltar/manter o estilo Bolsonaro para não perder o status quo. Difícil é ter que contar com essa gente.

Silvia Tahamtani (Cotia, SP)

Na Europa

"Chanceler de Portugal diz que casos de xenofobia são ínfimos e brasileiros são bem-vindos" (Mundo, 15/12). Vai ser difícil esse chanceler convencer brasileiros e portugueses de que o que diz é verdade.

Roberto Gomes (São Carlos, SP)



A intolerância pode ser ínfima, mas totalmente inaceitável e não pode ser avaliada a partir da quantidade.

Ronaldo Luiz Mincato (Campinas, SP)

Boas-festas

