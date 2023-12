Janja, como todas as mulheres, merece respeito, diz leitora

Ataques à primeira-dama

"Janja critica Musk e fala em processar plataforma X; Fiquei puto por ela, diz Lula" (Política, 19/12). Janja é uma mulher política, tem convicções próprias, é inteligente e merece muito, como todas as mulheres, ser respeitada! Os ataques partem, certamente, de indivíduos que não apreciam a civilidade e o respeito ao próximo.

Maria Helena (Salvador, BA)



Elon Musk nem vai dormir direito depois dessa ameaça.

André Silva de Oliveira (Belém, PA)

A primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja, em evento no Palácio do Planalto - Evaristo Sa/AFP

Currículo

"Revisão do novo ensino médio é adiada para 2024 após apelo de ministro, diz relator" (Educação, 19/12). Os problemas são multifatoriais: equipe gestora e equipe docente e discente/família. Currículo é o norteador na construção do conhecimento formal, mas é a variável aluno/família seu principal agente e objetivo.

Maria Lúcia Bergami (Lins, SP)



Enquanto não instrumentalizarem "de fato" professores, gestores de forma efetiva e significativa, não resolverá. Enquanto não houver reconhecimento e salários compatíveis que dignifiquem a desafiadora tarefa de estar na gestão e, sobretudo, dentro de uma sala de aula, não resolverá os graves problemas da educação brasileira.

Lizeth Mira (Salvador, BA)

Marco econômico

"Prisão tributária" (Hélio Schwartsman, 18/12). E quando foi que a sociedade não foi injusta, patrimonialista e corporativista?

Ladislau Leite de Oliveira (Araraquara, SP)



A melhor forma de aferir o grau de evolução de uma sociedade é a partir de seus líderes. Neste caso, ter Lula e Bolsonaro como tais nos coloca num estágio de "poveco." Penso que uma reforma tributária séria teria que contemplar a redução da carga sobre o trabalho, a produção e o consumo, e o aumento sobre o capital, o patrimônio e a renda. Já começou mal quanto ao consumo.

Nelson Vidal Gomes (Fortaleza, CE)



A sociedade sempre pagando o pato... E o governo neoliberal e os grandões da "sociedade" não têm culpa de nadinha...

Artur Carmel (Salvador, BA)

Repercussão negativa

"Zema é vaiado por 1 minuto, aliados minimizam e oposição vê desgaste" (Política, 19/12). Zema governa para a iniciativa privada, abandona os serviços públicos e é para isso que um governo deveria existir: políticas públicas para todos e não para amigos. A tragédia para os mineiros ainda está por vir.

Hudson Rodrigues Lima (Uberlândia, MG)

Intervenção americana

"EUA criam força-tarefa para proteger navios no mar Vermelho" (Mundo, 19/12). Seria mais barato —além de humanitário— deixar de vetar resoluções do Conselho de Segurança da ONU, exigindo cessar-fogo e entrada de ajuda humanitária, como exigem os houthis e o resto do mundo.

Luiz Leal (Florianópolis, SC)



Grupo dominante

"Nikolas Ferreira elege bichos-papões progressistas em defesa do papel evangélico" (Política, 19/12). Eles só ensinaram o quanto os outros grupos precisam se unir para lutar pela sua causa. O dia que mulher votar em mulher e negro votar em negro, esse povo vai ter a resposta que merece. Poderosos se tornam aqueles que votam em grupo.

Ana Rodrigues (Vitória, ES)



Maior atraso que existe no Brasil são esses evangélicos na política, aliados a interesses obscuros e perversos.

Marcos Pavao (Rio de Janeiro, RJ)



Antes nossos jovens eram parceiros da paz e do amor contra as guerras. Agora o moço prega guerra santa.

Daniel Barbosa (Ubatuba, SP)

Manifestação

"Denúncia de assédio na Capes expõe suposto favorecimento a grupos de educação" (Painel S.A., 17/12). Registramos que a equipe da diretoria de Avaliação da Capes elaborou ofício contestando veementemente as acusações de assédio moral e de gênero apresentadas contra o diretor de Avaliação Paulo Jorge Parreira dos Santos. A equipe nunca presenciou qualquer conduta do diretor condizente com os quesitos elencados na denúncia anônima, mas encontramos nele e na presidente Mercedes Bustamante escutas abertas e sensíveis com todos que trabalham desta agência.

Silvia Helena Rodrigues, assessora técnica da diretoria de Avaliação da Capes (Brasília, DF)



Resposta de Julio Wiziack, editor do Painel S.A. Em nenhum momento a nota publicada informou que os supostos assédios ocorrem na diretoria de Avaliação.

Boas-festas

