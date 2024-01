Leitores comentam conduta de passageiros no aeroporto de Tóquio

Protocolo

"Treinamento, tanque vazio e avião novo explicam o ‘milagre de Tóquio’" (Mundo, 3/1). Penso que o comportamento dos passageiros foi fundamental para o sucesso. Atenderam às orientações da tripulação. Se fosse no Brasil, logo iriam aparecer um advogado, um juiz, um delegado querendo impor sua autoridade. Como sempre acontece, se achando superior aos funcionários. Que isso sirva de exemplo para nós, brasileiros.

Josenice Nascimento (Salvador, BA)



A meu ver, diante da situação, trata-se do instinto de sobrevivência das pessoas. Sendo bem orientados, todos podem se salvar.

Antonio Cantelmo (Francisco Beltrão, PR)

A350 da JAL pegou fogo após choque na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio - Issei Kato/Reuters

Embates

"Conciliação de Lula com militares incluiu articulação contra proposta do PT" (Política, 3/1). O Exército se comporta como um câncer que não pode ser extirpado e o Lula está tratando esse mal, com doses de remédio, para pelo menos evitar o progresso da doença.

Antonio Lacerda (Rio de Janeiro, RJ)



Uma esperança. Tenho certo contato com militares do Exército e somente em um deles vi o desejo ardente de golpe. Os outros nem tomavam conhecimento da possibilidade, alguns até se admiravam e diziam ser impossível

essa possibilidade.

Maria Lúcia Bergami (Lins, SP)

Celebração

"Governo Lula recicla lema do STF, chama ato do 8/1 de ‘Democracia Inabalada’ e espera 500 convidados" (Política, 3/1). O ato é importante, sim, mas o mais importante é continuar com punição severa a esses golpistas da extrema direita, inclusive os financiadores.

Antônio Carlos de Paula (Mogi Mirim, SP)



Eu acho que esse dia 8 de janeiro deveria ser marcado para sempre, como o "Dia da Infâmia" para nunca mais termos que passar por um ato desse, que tentou destruir de forma vil os três Poderes do Estado brasileiro.

Neucir Valentim (São Gonçalo, RJ)



Violência comendo solta nas grandes, médias e pequenas cidades. A população esperando uma resposta do Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas a turma não gosta de temas espinhosos. Preferem gastar tempo e dinheiro em algo que já passou e foi resolvido. Acorda, Brasil.

Leonardo Oliveira (Manaus, AM)

Fiscalização vetada

"Entidades veem retrocesso em fala de Tarcísio contra câmeras corporais em PMs" (Painel, 3/1). Nós, da sociedade civil, temos que manter a cobrança pelo uso das câmeras de forma permanente o tempo todo. Para se ver bem com os policiais, fica este governador com esta postura dúbia. Já está mais do que provado que as câmeras protegem o cidadão. Vemos muitos abusos por aí, flagrados por filmagens.

Maria Aparecida Araujo Pinto (Campinas, SP)



Auxílio econômico

"Dinheiro para Ucrânia na guerra contra a Rússia acabou, dizem EUA" (Mundo, 4/1). Se Biden tivesse usado seu tempo para buscar uma paz negociada, em vez de dar falsas esperanças para um dos lados, agora evitaria ficar com cara de tacho.

Alberto Melis Bianconi (Taubaté, SP)



Pobre da Ucrânia, achando que o Ocidente se importava com ela.

Felipe Araújo Braga (São Paulo, SP)

Exigência

"Brasil passa a exigir visto de turistas dos EUA, Canadá e Austrália" (Turismo, 3/1). Decisão acertadíssima do governo. Se não há reciprocidade, não há motivo para que eles sejam isentos de visto. Tem que agir da mesma forma. Só os vira-latas são contra.

Felipe José Fernandes Macedo (São João Del Rei, MG)



É por isso que esses esquerdistas só trazem miséria. Não entendem nem o básico. Os países têm que restringir porque os brasileiros querem ir lá trabalhar. Os de lá vêm para fazer turismo.

Salete Conceição Possebon (Santa Maria, RS)

Sustentabilidade

"Cápsulas de café ‘incomodam’, mas são só 10% das emissões, diz chefe de ESG da Nestlé" (Café na Prensa, 4/1). Deixei de consumir a cápsula deles, pois fazem descaso com a reciclagem nas lojas...

Stefano Volpi (Curitiba, PR)

Relacionamentos tóxicos

"‘Não’ é ‘Não’, inclusive na igreja" (Thiago Amparo, 3/1). Qualquer igreja que estimule a manutenção de um casamento tóxico entre seus membros e impõe a comunidade o desprezo e um "virar as costas" para os fiéis, especialmente às mulheres que ousam se separar dos seus respectivos maridos, devem ser condenadas e incluídas na lei.

Ângela Luiza S Bonacci (São José dos Campos, SP)

Agradecimento

"Gratidão é o sabichonismo da vez" (Sérgio Rodrigues, 3/1). Adorei! O uso de "gratidão" como se fosse vírgula é livre, claro, como tudo na língua. Mas, infelizmente, acaba esvaziando o vocábulo de seu sentido mais tradicional, que trazia o implícito de certa profundidade emocional, de uma atitude de deferência.

Helena Hawad (Rio de Janeiro, RJ)

Conceito complexo

"Felicidade se alastra como disciplina em universidades brasileiras" (Equilíbrio, 2/1). O que é felicidade para uns pode ser um tormento para outros. Como que se "ensina" o que é felicidade?

Nerisvaldo José Santos (São Paulo, SP)

Boas-festas

A Folha agradece e retribui os votos de boas-festas recebidos de Luiz Flávio Borges D’Urso, da D’Urso & Borges Advogados Associados.