Leitores lamentam conflito entre facções em Sorriso: 'Chegaremos a um ponto de não retorno'

"Sorriso, capital do agro, vira epicentro de guerra de facções no Centro-Oeste" (Cotidiano, 23/12). Por enquanto, os cidadãos caminham tranquilos pelas ruas, seguros de que se trata apenas de uma guerra entre criminosos. As autoridades parecem estar combatendo o crime. Quando um desses grupos em guerra vencer a batalha, eles vão partir para dominar territórios e cobrar "impostos" do agro. Alerta!

Denis Freitas (Guarulhos, SP)



Economia desorganizada e crime organizado, os males do Brasil são. Perdão, Mário de Andrade...

João Soares (Cabo Frio, RJ)



O empoderamento dessas facções criminosas é perturbador. Ao Congresso cabe fazer as leis para endurecer as penas, mas estavam muito ocupados com aprovação das emendas parlamentares e fundo eleitoral. Chegaremos a um ponto de não retorno.

Matheus Teodoro Silva Filho (Curitiba, PR)

Força Tática da Polícia Militar faz abordagens na zona leste da cidade, região mais problemática que sofre com a recente chegada das facções criminosas - Bruno Santos/Folhapress

Fraternidade natalina

"É Natal nos dois polos" (Giovana Madalosso, 24/12). Muito bom o texto. Conciliar é preciso. Pensamentos exclusivos afastam pessoas que antes se amavam e hoje se odeiam. Por isso, trato o radicalismo, venha de onde vier, como uma coisa burra. A convivência pacífica entre os contrários é regra de ouro, tanto nas relações pessoais como na prática da democracia.

João Ramos de Souza (São Paulo, SP)



Que venha a paz e união da celebração do natalício de Jesus aos dois polos e a quem está no Equador, longe desses extremos tão gelados.

Ricardo Arantes Martins (São Paulo, SP)

Emissões de veículos

"PL aprovado na Câmara obriga compra de crédito de carbono por donos de carro, caminhão e moto" (Mercado, 22/12). Ridículo. Faria sentido aplicar a regra para donos de jatinhos, que certamente poluem mais do que carros.

Katy de Mattos Frisvold (Extrema, MG)



Sou a favor. Quem poluir paga. Mas essa regra deve ser aplicada a grande poluidores, como empresas aéreas e transportes pesados. Faz-se necessário ampliar a fiscalização também, há muitos veículos desregulados poluindo absurdamente o ar nas capitais brasileiras.

Raphael Cássio (Niterói, RJ)



Que venham mais projetos como este que tentam amenizar a poluição e o aquecimento global! Cabe a nós, cidadãos brasileiros, exigir e pressionar os políticos para que esse dinheiro seja revertido em benefícios públicos.

Marcio Soares (Campinas, SP)

Ano movimentado

"Sesc São Paulo recebeu mais de 26 milhões de visitantes em 2023" (Mônica Bergamo, 22/12). Parabéns ao Sesc SP. Ofereceu ótimas atrações que atraíram milhões de interessados.

Roberto Rangel (Juiz de Fora, MG)



Composição de chapa

"Lula liga para Marta e sonda ex-prefeita para ser vice de Boulos no PT" (Política, 23/12). Deveria sair candidata a prefeita: faria campanha de graça, como fiz na primeira eleição.

Neli Faria (São Paulo, SP)



É repugnante ver esta prática. Degradante. O populismo pode tudo. Lula e Boulos podem ser populistas, mas de esquerda não são. Torcendo para que seja um tiro no pé. Para servir de lição.

Adalto Fonseca Júnior (Vitória, ES)

Religiosidade

"Papa Francisco é chamado de ‘servo de Satanás’ e acusado de blasfêmia por autorizar bênção a casais gays" (Mundo, 23/12). Se Jesus voltasse hoje renovando sua mensagem de amar a Deus sob todas as coisas e o próximo como a si mesmo, os religiosos ultraconservadores seriam os primeiros a persegui-lo.

Chagas Oliveira (Crato, CE)



A mesma ala conservadora que o acusa também fecha os olhos para os graves problemas da igreja.

Gustavo da Silva Sabino (Campo Grande, MS)

Saldo positivo

"Lula encerra 1º ano sem visitar 8 estados, incluindo MG, chave na vitória em 2022" (Política, 24/12). Não foi maravilhoso, mas esse primeiro ano foi bom. A nação e grande maioria do povo está mais leve. Falo de Goiás, reduto eminentemente bolsonarista. Passei a ouvir mais bom dia e fui saudado mais efusivamente nas ruas com desejos de feliz Natal e Ano Novo. As pessoas estão menos carrancudas e não têm um presidente destratando alguém toda semana.

Marcos Valério Rocha (Luziânia, GO)

Especial de Natal

"Natal da Brasil Paralelo se contradiz ao tentar desmentir ‘ideologias’" (Ilustrada, 24/12). Temos cegueiras ideológicas à direita, à esquerda, ao centro, com todos os temperos e cores. Aproveite, freguesia!

Gustavo Junior (Barreira, CE)

Penduricalho

"Presidente da Federação Paulista recebe salário extra de R$ 50 mil da CBF" (Painel, 23/12). Como moralizar a administração do futebol brasileiro?

Alcides Castro (São Bernardo do Campo, SP)

Boas-festas

