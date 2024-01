Ser leal a Bolsonaro e fiel a princípios me parece ser uma incoerência, diz leitor

Lealdade

"Sou leal a Bolsonaro e fiel a princípios, diz Valdemar após relatar ataques por elogio a Lula" (Política, 13/1). Ser leal a Bolsonaro e fiel a princípios me parece ser uma incoerência.

Pierre Laville (Salvador, BA)



Ele está emitindo sinais favoráveis a uma reaproximação com o Lula, pois, no fundo, sabe que o Bolsonaro se tornou um zumbi político e, dentro de alguns poucos anos, restará a ele pouco prestígio eleitoral. Já o Lula, apesar da idade avançada, caminha na mão contrária e, se não quiser ser reeleito, certamente fará o Haddad o seu sucessor. A extrema direita bolsonarenta irá minguar aos poucos, não duvidem.

Nelson Estevam de Andrade (Teresina, PI)

O presidente nacional do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, durante entrevista à Folha - Pedro Ladeira/Folhapress

Campanha rivais

"Nunes e Tabata minimizam efeito Marta, e Boulos e PT buscam frear ruídos internos" (Política, 13/1). Já que o artigo comenta a candidatura de Tabata Amaral, cabe comentar que ela precisa de um melhor vice-prefeito que Datena. Tabata Amaral precisa de um vice-prefeito com seu perfil positivo de renovação (em lugar de um velhão demagogo como Datena).

Suely Mandelbaum (São Paulo, SP)



O efeito é enorme eis que Marta foi uma ótima prefeita e é uma pessoa proba com muito a agregar. Gosto do nível dos candidatos que estão saindo. Vou com Tabata que é nova e pode ser uma nova liderança para o Brasil a fim de termos opções ao petismo, mas Nunes e Boulos são boas opções. Gosto do que vejo.

Ricardo Arantes Martins (São Paulo, SP)



Falta de ônibus na periferia

Prefeito de São Paulo, você sabe onde fica Sítio Pinheirinho? Dentro de São Paulo, capital. Ônibus para o metrô mais próximo de 50 em 50 minutos, sujos e horários incertos. Cadê sua gestão, se quer ganhar a próxima eleição? Incompetência é a palavra do seu atual mandato e, faço votos, o último!

Rebeca Gelse Rodrigues (São Paulo, SP)

Segurança nacional

"Ideia de criar Guarda Nacional pode reaparecer, e militares detestam" (Elio Gaspari, 13/1). Guarda Nacional é muito boa ideia: sob comando direto do ministro da Defesa ou do presidente da República, faria a milicalha pensar duas vezes antes de tentar um golpe.

Jorge Severo (Porto Alegre, RS)

Justificativas

"General ligado a Villas Bôas atuou em compra de software espião pelo Exército, diz vendedor" (Política, 13/1). O Exército se negou a dar explicações, em outubro, sobre qual uso faz do sistema investigado pela PF. É sempre assim, eles acham que não devem prestar contas ao distinto público, que paga os seus subsídios e mantém as mordomias.

Estela Najberg (Goiânia, GO)



Nos países civilizados, a população em geral respeita os integrantes das FFAA, pois sabem que defendem o país tanto de inimigos externos como internos. Se não fossem eles, hoje estaríamos falando castelhano e não existiríamos como nação.

Assis Furuno (São Paulo, SP)



Aborto

"Dá para ter um debate honesto sobre aborto?" (Anna Virginia Balloussier, 12/1). Se homem engravidasse, o aborto seria permitido a termo. E a punição ao aborto só pune mulheres pobres: quem tem dinheiro vai a países civilizados. O mesmo povo que se apega a um vetusto pedaço de papel é aquele que é contra a determinação de Jesus: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, isto é, não se mistura política, profano, com o divino.

Neli Faria (São Paulo, SP)



É preciso direcionar o nosso olhar um pouco mais para o que antecede o aborto. Toda a situação que envolve um aborto é extremamente desoladora, sob qualquer ponto de vista. O que há é uma tentativa de mitigar os danos e é neste ponto que entram os diferentes discursos. Portanto, o aborto é algo a ser evitado e não proibido. Um debate verdadeiro precisa ser acerca da temática dos vínculos.

Victor Paulino Faria (Pedro Leopoldo, MG)

Perseguição digital

Que importante o artigo de Frei Betto ("Suicídio e redes digitais", Opinião, 13/1) sobre o suicídio do jovem Flávio, vítima de bullying digital. Muito oportuno, como sempre, nos traz luz, consciência e orientação. Uma lição. Muito bem cuidado, com palavras bem colocadas, fortes comparações. Calou-me fundo. É mesmo preciso coragem para viver estes novos tempos.

Tereza Rodrigues (São Paulo, SP)



A calúnia, a injúria e a difamação correm solto a título de uma hipócrita liberdade de expressão. Uma "liberdade", muitas vezes, usada para matar. Já é tempo de regular, sim, o uso das redes, com responsabilização penal para os detratores e justa punição aos que ofendem, difamam e, por consequência, matam.

Paulo Roberto Pedrozo Rocha (Osasco, SP)

Contemplação

"Chupa, natureza: o desdém reservado ao sol e ao céu azul" (Antonio Prata, 13/1). Enquanto não tem boleto, o tempo (em todas os sentidos, clima e horas) não importa. Basicamente isso.

Daniela Franco (São Paulo, SP)



Cheguei nesse estágio, de ficar horas e horas apenas contemplando uma paisagem.

Marcia Alves (Ribeirão Preto, SP)



Crianças querem divertimento e adultos se divertem apreciando.

Regina Fonseca (Guarulhos, SP)