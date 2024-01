'Quando é muito alto, tira a paz de todos', diz leitor sobre caixas de som na praia

Nesta semana, a Folha perguntou aos leitores se eles se incomodam com as caixas de som na praia. A maioria dos relatos critica a presença dos dispositivos eletrônicos, sugerem o uso de fones ou mesmo a regulagem do volume e defendem o respeito à privacidade dos outros, mas há também quem defende que ajuda na ambientação do local. Confira as respostas a seguir.

Quando é muito alto, tira a paz de todos. Já tive que mudar de local devido ao som alto. Deveria ser proibido.

Fernanda Ramos Teixeira (São Paulo, SP)



É a imposição de poder: quem tem a maior caixa domina todos. Não deveriam ser banidas, bastam as pessoas terem o mínimo de noção coletiva.

Lucas Michel Rodrigues de Almeida (Resende, RJ)



Incomoda demais os outros banhistas e, às vezes, gera até uma "guerra" de caixas, com cada grupo aumentando o volume para superar a caixa do vizinho. Tudo bem se for num volume que apenas o grupo possa ouvir, mas os donos acham que todos na praia deveriam conhecer seu gosto musical.

Ricardo Reinaux Nakaoka (Brasília, DF)

Uma excelente escolha para entretenimento.

Rafael Antônio Cardoso Matias (Catalão, GO)



O uso de caixas de som em praias pode perturbar a tranquilidade e a paz que muitas pessoas buscam ao visitar esses locais.

Murillo Henrique Gomes Miranda (Poá, SP)



Não vejo problema no fato de ouvir música na faixa de areia, o problema é a quantidade de músicas diferentes rolando ao mesmo tempo e a competição que isso gera. Se fosse, por exemplo, uma caixa de som instalada no quiosque, independente da música, não seria ruim.

Henrique Torres Soares (Barueri, SP)



Deveriam ser terminantemente proibidos, com apreensão do aparelho e multa pesada para os infratores.

Leonardo Pereira Nunes (São Paulo, SP)



Perde-se a possibilidade de escolher não ouvir nada. As pessoas acabam invadindo o espaço do outro! Quer ouvir seu som, coloca fone!

Danielle Ramos (Brasília, DF)



Praia é mais vista como uma forma de lazer com relaxamento e descanso do que como um local festivo.

Rodolfo Albuquerque (Recife, PE)



Inúmeras vezes. Caixas de som enormes tocando músicas normalmente ruins em volumes absurdos. Não precisava ser proibido se as pessoas tivessem noção. Entretanto, como ninguém respeita o espaço alheio, acabam obrigando as outras pessoas a ouvir músicas que não querem. Portanto, proibir o uso pode ser uma solução.

Matheus Souza (São Paulo, SP)



Não vejo problema, por exemplo, quando se limita a potência e alcance do som embutido no celular, por exemplo, que pode deixar no máximo volume, mas a interferência do som não abrange grandes espaços e geralmente se restringe ao ambiente de quem está ouvindo.

Rafael de Barros Barbim (Barueri, SP)



Muito bom para animar o ambiente.

Anderson Gomes Ferreira (Maragogi, AL)



Barulho, não apenas na praia, afetam a saúde mental e o humor. Muita gente sequer se dá conta disso. É um desrespeito ao direito ao sossego do próximo. Deveriam se apreendidos e os proprietários multados.

Sebastian Krieger (São Paulo, SP)



Tem um impacto significativamente negativo. O uso desses aparelhos muitas vezes perturba a tranquilidade natural do ambiente praiano, que muitos buscam para relaxar e se desconectar das agitações do cotidiano.

Débora Melo (São Paulo, SP)