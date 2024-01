Você tem macetes para planejar e curtir suas viagens, leitor? Conte para a Folha

Ônibus ou avião, qual compensa mais? Como conseguir passagens mais baratas? Como escolher a melhor hospedagem, com o melhor custo-benefício? E a organização das malas, o que é essencial e o que pode ficar de fora? Como driblar o estresse de aeroportos e rodoviárias ou contornar imprevistos, como atrasos e cancelamentos?

Planejar viagens por ser sinônimo de estresse, mas é, também, uma arte que se aperfeiçoa com a prática. Não à toa viajantes experientes costumam ir além das dicas e têm seus próprios macetes —as táticas para que tudo corra bem ou, ao menos, sem grandes e caros perrengues.

RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL, 15.12.2023: Frequentadores curtem a praia do Leblon na altura da rua Bartolomeu Mitre. (Foto: Eduardo Anizelli/ Folhapress) - Folhapress

Há também aqueles que são mestres na hora de garantir os melhores preços para passagens e sabem como ninguém "armar o esquema" da hospedagem, dentro do orçamento e cumprindo as expectativas. Outros têm macetes até para arrumar as malas o mais rápido possível, com tudo que é indispensável e ocupando pouco espaço.

A Folha quer saber: leitor, quais são os seus macetes, truques e dicas para viajar? O que você aprendeu com suas experiências anteriores que pode auxiliar outros viajantes? O que você considera essencial na hora de organizar a próxima aventura? Conte para a Folha neste formulário.

Algumas respostas podem ser publicadas no Painel do Leitor e divulgadas nas redes sociais da Folha.