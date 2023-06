Leitores dão dois pontos de vista sobre mudanças no aeroporto Santos Dumont

Nova rota

"Entenda o que muda com as restrições no Santos Dumont" (Mercado, 15/6). O problema aqui é de segurança pública. Se não puder descer no Santos Dumont, prefiro não ir ao Rio, porque se descer no Galeão tem que passar pela linha vermelha. Já fiquei preso em tiroteios no meio da guerrilha instalada no Rio. Nunca mais...

Vilson Gouveia (São Paulo, SP)



Para mim está ótimo. Pegar a ponte aérea com o Santos Dumont sem filas e viajar para o exterior sem ter que passar quatro horas em conexão em São Paulo (prefiro a linha vermelha).

Heloisa Gomes (Rio de Janeiro, RJ)

Plano infalível

"Senador Marcos do Val é alvo de operação da PF e tem redes bloqueadas por Moraes" (Política, 15/6). Não é que eu goste ou apoie este Marcos do Val. Porém, a história está mal contada. Ele publicou documentos secretos, provocando este fuzuê. Por outro lado, o que contêm esses documentos? Comprometem realmente o atual governo? Foram adulterados? Marcos do Val é visivelmente desorientado e trapalhão.

Eloisa Giancoli Tironi (São Paulo, SP)



Este senador construiu uma reputação hilária na internet. Não consigo mais ler nada sobre ele sem dar muita risada.

Marcelo Alvarez Ghibu (Santos, SP)

Passo a passo

"Celular de Cid tinha documento com roteiro para golpe de Estado, diz revista" (Política, 15/6). O ovo dessa serpente ainda está sendo chocado. Caso não haja novas prisões e duras penas, incluindo perda dos cargos, não haverá lições.

Ari Vargas Leal (Campo Grande, MS)

Tratamento

"Fraude na Americanas vai muito além de ‘inconsistências contábeis’ apontadas em janeiro" (Mercado, 13/6). Um homem negro suspeito de furto de caixa de chocolate tem pés e mãos amarrados e é arrastado. Os engravatados que deram rombo de dezenas de bilhões na Americanas têm direito a eufemismos na classificação do crime e dormem tranquilos, na certeza de que essa polícia não atua contra gente da "Casa Grande". E ainda se diz que "todos são iguais perante a lei".

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)

Especialidades

"É um pesadelo ver a pressão do centrão pelo Ministério da Saúde" (Drauzio Varella, 14/6). Indispensável o texto do Drauzio Varella, especialmente quando indaga a equivalência de ele como médico assumir o comando das Forças Armadas sem nunca ter pisado em um quartel. De fato, um general assumiu a Saúde sem nem sequer saber o que era o SUS. Que a tragédia pelo menos nos sirva de lição para que isso nunca mais volte a acontecer em nosso país.

João Carlos Borian (Londrina, PR)

Ícone brasileiro

"Brasil deve acabar com vacina contra pólio em gotinha para usar versão injetável" (Saúde, 15/6). O Zé Gotinha é patrimônio do SUS!

Marcos Antônio (Manaus, AM)

Febre maculosa

"Campinas estuda esterilização de capivaras após casos de febre maculosa" (Cotidiano, 15/6). É urgente e inadiável essa medida de esterilizar as capivaras. A população desse roedor já passou dos limites em todas as regiões do país.

Roberto Nunes (Guararema, SP)

Diversidade na música

"Como Marcelo D2 leva graves do hip-hop ao samba em seu novo álbum ‘Iboru’" (Ilustrada, 14/6). Esse é o futuro não só da arte brasileira, mas do mundo. D2 tem toda a razão: há aspectos da música brasileira ainda fora da rede de "sucesso" devido ao passado escravista, da vergonha que temos de nosso povo, do anêmico cerebralismo paulista. O samba tem toda a potência para transformar a música pop mundial. D2 é um visionário, um intelectual, alquimista de culturas.

Flavio Colker (Rio de Janeiro, RJ)

Intervenção

"Ativistas ambientais jogam tinta sobre pintura de Monet em museu de Estocolmo" (Ilustrada, 14/6). Há indícios de que estamos no limite em termos de danos ao planeta. Se ultrapassarmos esse limite, não sobrarão seres humanos para apreciar obras de artistas maravilhosos.

Leice Garcia (Brumadinho, MG)

Tema inusitado

"Kinder Ovo da vida amorosa da mulher jovem é um Kinder Ogro" (Tati Bernardi, 16/6). Sensacional esse texto! Criatividade e inteligência do início ao fim. Quantos temas eclodiram com humor a partir de um Kinder Ovo! Seu texto foi como achar uma figurinha premiada para completar um álbum!

Inimar Santos (Goiânia, GO)

Identificação

"Não havia um segundo de distração dessa tristeza profunda" (Morte Sem Tabu, 14/6). Uma paisagem qualquer te tira de si mesma, ou te devolve, e essa percepção de ausentar-se da dor se tornará a ferramenta recorrente quando necessário. Para mim foi um ipê que vi, pura hipnose e cura instantânea.

Sabina Chaves (São Paulo, SP)