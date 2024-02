'Como não amar o futebol, ainda que seja o do adversário?', diz leitor

São Paulo

Mais que futebol

"Por que torcemos para quem torcemos" (Juca Kfouri, 25/2). Sou torcedor do Galo mas me senti representado quando o seu Corinthians usou a palavra democracia estampada em seu manto.

Luis Vasconcelos (Belo Horizonte, MG)



Como não amar o futebol, ainda que seja o do adversário?

Luiz Carlos Fonseca (Aparecida, SP)

Nunca torci para um time fora do Rio, onde sou botafoguense. Facilita gostar de um bom jogo, independente do resultado.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Multidão bolsonarista

"PF vê Bolsonaro reforçar investigação sobre golpe; petistas rechaçam anistia" (Política, 25/2).

A manifestação deste domingo é preocupante, bem como a adesão de agentes públicos, presentes no

palanque e em meio ao público. É um absurdo haver uma multidão que reiteradamente apoia iniciativas golpistas de extrema direita depois de tudo o que houve antes das eleições de 2022 e no 8/1.

Lucas Gomes (Jundiaí, SP)

Se houve tentativa de golpe, que apareçam as provas e o ex-presidente vá para a cadeia. Só não vale tentar mostrar que ele fez o que não fez. Que a multidão está com o mito, ninguém pode negar.

Paulo Francischini (São Paulo, SP)



Isolamento de ex-fiéis

"Testemunhas de Jeová são acusadas de ‘tratamento desumano’ por isolar ex-fiéis" (Cotidiano, 25/2). Se

milionários que comandam instituições religiosas fizessem o que Cristo falou o mundo seria melhor.

Maria do Carmo Adão (Rio Novo do Sul, ES)

A liberdade de crença e seus dogmas é garantida na Constituição. Se uma pessoa não quer mais seguir os dogmas aos quais se associou, não pode querer que os membros que ainda os seguem a tratem

como associada. Nenhum juiz deve obrigar a comportamento que não fere a Constituição.

Paulo R. Justo (Cabo Frio, RJ)



Sem licitação

"Projeto de Nunes com bonecas antirracistas é investigado após críticas do movimento negro" (Cotidiano, 26/2). Por que não se contrata uma associação ou consultoria especializada no tema antes

da compra?

Rafael Guarda (São Paulo, SP)



Rápida consulta na internet mostra bonecos realmente artesanais, semelhantes a estes, por R$ 29. 128

mil bonecos "artesanais", como diz o início do texto, é uma piada. Já a abordagem preconceituosa na execução dos bonecos, orientada pela atual prefeitura de São Paulo, não surpreende.

Felicio A. Siqueira Filho (São José do rio Preto, SP)



Muito engraçado saber que "os itens buscam, em tese, enaltecer a população negra e latina". Onde

estamos? Nos Estados Unidos?

Paulo Roberto Dufrayer de Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)