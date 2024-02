Leitora comenta declaração de Lula sobre guerra: 'Está havendo um genocídio em Gaza'

Diplomacia

"Se não é genocídio, não sei o que é, diz Lula sobre ação de Israel em Gaza" (Mundo, 23/2). Alguém precisa mostrar a Lula a definição de genocídio. Não basta morrer civis: é preciso que a morte de civis tenha sido deliberada, intencional. Nesse sentido, os bombardeios por área de cidades alemãs e japonesas durante a Segunda Guerra Mundial se aproximam muito mais da definição do que os acontecimentos atuais no Oriente Médio.

Paulo César de Oliveira (Franca, SP)

Concordo com o presidente Lula, está havendo um genocídio em Gaza. Cidades destruídas, casas e edifícios também. Invasão de hospitais, crianças sendo amputadas sem anestesia, mães fazendo partos em tendas improvisadas, sem água, energia e alimentação. O que será isto? A ONU deve agir o mais rápido possível.

Maria Helena Beauchamp (São Paulo, SP)

O presidente Lula discursa em cúpula da União Africana, na Etiópia - Ricardo Stuckert - 17.fev.24/Divulgação Presidência da República via AFP

Ataque à democracia

"Bolsonaro e militares silenciam em depoimento à PF sobre trama golpista" (Política, 22/2). Apesar do silêncio legalmente ser um direito do acusado, no caso do Bolsonaro ele confirma a covardia do ex-presidente. A verdade é sempre única: mesmo se houvesse alguma falsa acusação, bastava refutar. Para quem se apresentava como "imbrochável", fica clara a hipocrisia. A título de comparação: Dilma foi interrogada por mais de 13 horas no Senado e respondeu todas as perguntas, Lula mesmo conduzido coercitivamente de modo ilegal não usou do silêncio em qualquer inquérito ou processo criminal.

Edvaldo de Souza Almeida Junior (Taciba, SP)

Daniel Alves

"Daniel Alves é condenado a 4 anos e meio por estupro pela Justiça da Espanha" (Esporte, 22/2). A condenação de Daniel Alves por estupro, que ele negou e mudou a versão diversas vezes, mas ficou enfim comprovado, é um alento. Achei pouco tempo de condenação, até porque Neymar pai pagou 800 mil euros para a diminuição da pena.

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)

Julian Assange

"Julian Assange deve ser extraditado para os EUA? Sim" (Opinião, 23/2). A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência manifesta seu choque ante o artigo em que a autora defende a entrega de Julian Assange —o mais conhecido preso político do mundo, emblemático da defesa da liberdade de imprensa— aos Estados Unidos, para ser processado por uma lei de 1917 voltada contra a espionagem, até hoje nunca utilizada contra jornalistas. Também conclama a mídia, em especial a Folha, que publicou documentos revelados por ele, a defender a liberdade da imprensa, sobretudo na crítica às mentiras dos poderosos, bem como a apoiar nossa proposta de que o Brasil lhe ofereça asilo político.

Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC (São Paulo, SP)