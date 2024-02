Leitores comentam coluna sobre o direito à eutanásia

Eutanásia

"O direito à morte" (Mariliz Pereira Jorge, 13/2). Penso que há espaço para um tipo de eutanásia: aquela decidida com lucidez e independência pelo agonizante, não a decidida por terceiros, nem mesmo médicos, que olham a situação dolorosa do indivíduo e já receitam a eutanásia como solução.

Livres para decidir a própria vida ou a própria morte, desde que não fira as leis humanas ou interfira nos direitos dos outros. Ao distanciarmos das arbitrárias leis divinas, propagadas e legisladas por seus líderes, permanecendo apenas na esfera humana, racional e pessoal, o direito de escolha será liberado.

Somado ao desgaste emocional do paciente e da família, é um prolongamento a troco do que ? Se é desejo do paciente encerrar esse ciclo sem mais sofrimento, quem tem o direito de opinar? Além disso, a religiosidade não existe para todos e deve ser respeitada, não usada para justificar o impedimento de quem quer se valer da eutanasia

Anos atrás, pesquisando sobre isso, soube do imenso gasto em UTIs durante os últimos 17 dias de vida de um paciente. A enfermidade, não a vida, é prolongada. Qual o sentido disso? Mariliz aborda a questão perfeita e oportunamente. Encaremos o problemas de frente.

Narrativas

"Entrevista com presidente Vladimir Putin é o retrato da nova direita americana" (João Pereira Coutinho, 12/2). Fácil dizer que o outro é sanguinário. O Ocidente não o é? O que vemos são sempre os mais fracos sendo massacrados por motivos torpe. A democracia e liberdade que a América diz defender é apenas um ardil imperialista. Falar do imperialista Putin e omitir o propósito do idêntico e muito mais atuante, verifiquem as ultimas décadas, do outro lado é desonesto.

Defender Putin não é privilégio da direita, por aqui bolsonaristas e petistas dão as mãos e defendem com unhas e dentes o invasor. O Brasil não é para amadores.

Manutenção

"Prédio de 19 andares é esvaziado às pressas em Praia Grande após danos em colunas" (Cotidiano, 13/2). Aqui na cidade do Rio os prédios são obrigados a fazer uma autovistoria predial a cada cinco anos, pelo menos, de responsabilidade de um engenheiro civil ou arquiteto. Se o serviço for bem feito, esses problemas serão detectados pois não surgem de um dia para o outro.

Quem vai pagar essa conta? Quanto tempo para resolver? Conhecem o Brasil?

Gosto é gosto

"Acampamentos para jovens evangélicos são abadá de Deus" (Juliano Spyer, 12/2). Não vivem a margem, não. Eu acho o seguinte: cada um faz o que quer e pronto. Quem é do bloco, vai para o bloco. Quem é do retiro, vai para o retiro. Quem não é de nada, faça o nada. Bora ser feliz, distrair, descansar ou o quiser.

Lula e os militares

"Lula não precisa de vivandeiras" (Elio Gaspari, 13/2). Deveria cortar privilégios do pessoal verde-oliva, mas isso nós sabemos que Lula, o maior conciliador que a política brasileira já viu, jamais irá fazer.

E será. Lula é pragmático e está sempre prestigiando os atuais chefes das Forças Armadas e o Ministro da Defesa. O resto é fofoca porque não, não vai ter golpe, e Lula sabe como atuar para evitá-lo.

Concordo. Precisamos de Justiça, não de revanchismo ou rancores. As pessoas devem ser punidas, não as instituições.

12 mil solicitações em 2023

"Pedidos brasileiros de cidadania por via judicial sobrecarregam e irritam prefeituras na Itália" (Mundo, 13/2). Com cidadania Italiana há mais de 20 anos e falando a língua local eu fui muito bem recebido em todos os lugares onde estive. O protesto do prefeito de Vêneto não ter a ver com xenofobia, mas com a carga de serviço.

Essa postura é um desrespeito com brasileiros. O Brasil foi e é um país receptivo com os italianos. Nos períodos de guerra, recebemos os italianos que vieram em busca de segurança e paz. Contratem servidores ou pressionem por uma mudança na Constituição para usarem apenas o critério territorial para nacionalidade, mas não coloquem a população contra os brasileiros, numa atitude xenofóbica.

Eu sou bisneto de um romagnolo, com muito orgulho, e estou na fila em um tribunal de Bolonha. Há dois anos espero uma simples ordem de citação das autoridades e continuarei a esperar. Consigo ler quase tudo mas tenho alguma dificuldade na fala. Entendo a posição das autoridades do Vêneto: é impossível cumprir os prazos estabelecidos em lei.

Operação Tempus Veritatis

"Decisão de Alexandre de Moraes é ‘afronta aos advogados’ que ‘nem na ditadura’ ocorreu, diz Mariz" (Mônica Bergamo, 14/2). A democracia deve ser tolerante com aqueles que querem acabar com ela? Lastimável.

Dinalva Rosa Maurício (São José dos Pinhais, PR)



A ditadura nem foi julgada. Conseguiu anistia geral e irrestrita. Não se compara o incomparável.

