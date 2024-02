Leitores criticam Tarcísio de Freitas por colocar militares em cargos públicos

Manobra militarizada

"Governo Tarcísio nomeia militar no lugar de ‘zelador’ que estava há 36 anos no Palácio" (Painel, 11/2). De um lado sindicalistas desqualificados e ex-metalúrgicos corruptos. Do outro lado militares inúteis e parasitas de cargos com altos salários. Brasil no fundo do poço.

Eduardo Freitas (São Paulo, SP)

Vendendo e militarizando o estado de São Paulo. Está ótimo. Era exatamente o que os paulistas

que se dizem civilizados e inteligentes queriam.

Osmedito Diniz de Freitas (Santa Rosa de Viterbo, SP)

Valdemar é solto

Saiu sorridente da cadeia e ainda com a chave do cofre do PL. A Justiça tem que dar uma multa milionária neste partido ('Moraes concede liberdade provisória a Valdemar Costa Neto", Política, 11/2).

Djalma de Almeida (Santos, SP)

Carnaval e verba pública

De Maceió para a Beija-Flor, com o Lira no meio para dar uma aparência de honestidade no negócio ("Beija-Flor, que teve Arthur Lira no desfile, recebeu R$ 8 milhões de Maceió", Cotidiano, 12/2). Por que a Prefeitura de Maceió não usou esses recursos para aliviar a vida dos desabrigados pelos buracos de sal?

Leandro Schmaedeke (Vitória, ES)

A população de Maceió concordou com a "doação" de R$ 8 milhões de verba pública para promover políticos ladrões em escola de samba? Essa turma deveria ser presa.

Eduardo Freitas (São Paulo, SP)

Recepção

É impressão minha ou ela menospreza o pessoal da arquibancada ("Sambódromo vaia Ricardo Nunes, e primeira-dama reage: ‘Parabéns, arquibancada’", Mônica Bergamo, 9/2)? "Boa arquibancada para vocês" enquanto ela curte um camarote com o dinheiro de quem está na arquibancada.

Eduardo Farias (São Paulo, SP)

Será que o prefeito ainda quer o apoio de Bolsonaro ou vai esconder o padrinho nas eleições?

Nilson Gabriel (Ferraz de Vasconcelos, SP)

Golpe no Anhembi

Prender e soltar horas depois é enxugar gelo ("Polícia apreende 450 cartões com acusado de aplicar golpe da maquininha no Anhembi", Cotidiano, 11/2)!

Arno Costa (São Paulo, SP)

Fim do sonho olímpico

A seleção brasileira ultimamente só passa vergonha ("Brasil perde da Argentina, fica fora do futebol masculino das Olimpíadas e amplia lista de vexames", Esporte, 11/2). O pior de tudo é que agora viramos fregueses da Argentina em todas as categorias do futebol.

Wilson José Bandeira (São Paulo, SP)



Desde que começaram a utilizar a camiseta da seleção para fins espúrios, é ladeira abaixo.

Marco Medeiros (Rio Grande, RS)

Brasileiro em Gaza

Muito triste ("Brasileiro sequestrado pelo Hamas há 4 meses ganhou neto batizado de ‘coragem’", Mundo, 11/2). Que voltem logo.

Simone Melnick (São Paulo, SP)

Conflitos em águas abertas

"Mar se torna novo campo de batalha internacional" (Álvaro Machado Dias, 11/2). Com as potências desrespeitando regras internacionais e o acesso mais fácil a tecnologias militares, temos prenúncio de muitos problemas pela frente, com o constante risco da eclosão de mais guerras. Quando o autor do artigo levanta a questão da inflação, notamos que a maioria das pessoas que não têm nada com esses conflitos é quem pode ser mais prejudicadas.

Alexsandro da Silva Luiz (Curaçá, BA)

Parabenizo o articulista e a Folha pelo artigo profundo, informativo e muito criativo. Eu nunca tinha parado e pensado na importância do mar desse jeito. Sou fã desta coluna.

Silvano Santos (São Paulo, SP)

Trama golpista

Quer dizer que os executores do plano, desde os cabeças até os escavadores do túnel para assalto ao banco, não devem ser punidos, uma vez que o assalto não chegou a ser concretizado, portanto não houve crime ("Definição criminal de articulação golpista de Bolsonaro é controversa", Política, 12/2)? Coitadinhos: gastaram dinheiro e perderam tempo, arrastaram-se por noites nas escavações e nem botaram a mão no dinheiro. Devem ser perdoados?

Therezinha de Jesus Coutinho (Taubaté, SP)

Folia?

"Pra que serve Carnaval?" (O Pior da Semana, 11/2). Temos que respeitar a todos. Sempre achei a visão do inferno. A vida toda tive medo de que o inferno seja um eterno Carnaval.

Geraldo Ismael Bays (Chapecó, SC)

Sou mais chata e infeliz, porque sou solteira e nem assim me motiva a ir a bloco de Carnaval. Qual é o sentido de ir a uma "celebração" na qual tenho que esconder meu celular por debaixo da roupa? Isso não é festa.

Daniela Franco (São Paulo, SP)



Um alento para quem está passando por um Carnaval meia-boca. Tati sempre maestra em tirar sarro para sublimar as angústias.

Gustavo Herter (Pelotas, RS)

Foco do mosquito da dengue

"Casarões abandonados de Alto de Pinheiros, em São Paulo, viram criadouros do mosquito da dengue" (Saúde, 11/2). São Paulo, terra de ancestrais bandeirantes, desbravadores, dominadores, construtores, exploradores, extratores, arrasadores enriquecidos, que então abandonam o terreno imprestável. A descendência que pague o pato amarelo.

Francisco Eduardo de Carvalho Viola (São José dos Campos, SP)



A cidade está cheia de imóveis abandonados e entulhos nas calçadas, e a Vigilância Sanitária fica focada nos pratinhos de vasos de plantas.

Antonio R. Spinola Costa (São Paulo, SP)

Conduta médica

"Riso é o ‘vírus’ que mais tem incomodado médicos ao longo da história" (Ricardo Araújo Pereira, 10/2). Penso que só não existem mais médicos, enfermeiros, auxiliares, psicólogos humoristas porque já têm profissões muito exigentes. Mas algumas das melhores pessoas que conheço, e das mais cômicas, trabalham com pessoas em sofrimento.

Joana Coloma (São Paulo, SP)