Leitores comentam dados do Censo sobre estabelecimentos religiosos no país

Religião em alta

"Brasil tem mais espaços religiosos do que de educação e saúde juntos, aponta Censo" (Cotidiano, 2/2). Melhores empreendimentos no Brasil: partido político, igreja e escola de samba. Recebem dinheiro público sem fazer esforço.

Elizabeth Nunes (São Vicente, SP)



Ter um Congresso com uma bancada evangélica diz muito sobre o poder econômico que a religião representa. Não existe relação com fé. Simplesmente com poder e dinheiro.

Ney Hamilton Michaud (Curitiba, PR)



A arte de inventar uma comparação esdrúxula para criar polêmica. O óbvio é que é bem mais fácil abrir uma igreja (qualquer salão serve) do que uma escola ou hospital. Hospitais e escolas exigem investimento muito maior em infraestrutura e pessoal.

Roberto Pimenta (Rio de Janeiro, RJ)

Recenseadores do IBGE na Vila Clementino, zona sul de São Paulo - Rubens Cavallari - 18.ago.22/Folhapress

Imposto de Renda

"Governo fecha brecha para acabar com excessos na emissão de títulos isentos de IR" (Mercado, 2/2). Não votei no atual governo, mas tenho que concordar que a medida está corretíssima, tem que cortar a boquinha dos espertalhões de plantão.

Marcos Longaresi Carvalhães (Sertãozinho, SP)



Já dá para notar os especuladores gritando. Tem é que acabar com esse cassino. Em vez de investir em papel, vão abrir uma empresa e gerar empregos para o crescimento econômico e social.

Edson Badra (Brasília, DF)



Valores morais

"Juiz diz que DIU afronta a moralidade cristã e rejeita ação do PSOL contra o Hospital São Camilo" (Mônica Bergamo, 1º/2). Ciência, medicina, Estado, escolas, faculdades etc devem ser apartadas quaisquer crenças, inclusive as religiosas, com suas normas, dogmas e misoginia.

Anete Araújo Guedes (Belo Horizonte, MG)



Voltamos à Idade Média, sem anticoncepcionais, sem vacinas e sem direitos para as mulheres.

Cada barbaridade!

Carla C. Oliveira (São Paulo, SP)

Leis liberais

"Câmara aprova versão desidratada da ‘lei ônibus’ de Milei na Argentina" (Mundo, 2/2). Claro que não seria aprovado tudo, em qualquer país democrático é assim. Acredito até que o projeto foi bem amplo para depois poder negociar, normalmente é assim, mas foi uma vitória do Milei.

Evaldo Segreto (Rio de Janeiro, RJ)