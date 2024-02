Fala, Folha: quais são as suas dúvidas sobre o jornalismo? Mande para o jornal

A rotina imprevisível de jornalistas é objeto de curiosidade para muitas pessoas. O que fazem, onde habitam, como se organizam, do que se alimentam? Mais do que isso, como funciona a organização onde trabalham? O dia a dia efervescente de um jornal, ainda mais um que tem mais de 100 anos de história, como a Folha, também pode parecer um mistério para quem só tem acesso ao material já pronto, publicado no meio impresso ou no site.

Fruto da necessidade de uma comunicação ágil, os profissionais deste setor têm um carinho especial por jargões, as expressões específicas do ofício; correm contra o tempo para entregar informação de qualidade; respeitam uma hierarquia de cargos e se deparam com as mais diversas personalidades e situações.

Bastidores do fechamento do segundo turno das eleições presidenciais de 2022 na redação da Folha de S.Paulo - Gabriel Cabral - 31.out.22/Folhapress

Mesmo que sempre com o objetivo alinhado ao interesse público, uma apuração pode levar a lugares bastante esdrúxulos ou, então, a o que há de mais corriqueiro na vida urbana (trânsito, fila, perrengues, enfim). A questão é que, dentro da correria da profissão, só sabe quem passa.

Você, leitor, tem alguma dúvida sobre o jornalismo ou sobre a Folha que sempre quis sanar? Como uma pauta é definida, o que um repórter faz, como é cobrir uma zona de conflito ou o que é uma editoria? Ou mesmo como é alguma área da Redação do jornal?

Também valem questões em relação aos principais assuntos da cobertura jornalística, como os desdobramentos na guerra da Ucrânia, a operação da PF contra a chamada "Abin Paralela" ou o que levou as contas públicas ao rombo de R$ 230,5 bi no último ano, por exemplo.

Além disso, dúvidas mais pessoais, por exemplo, também podem ser enviadas. Como em relação a novas vagas em concursos públicos (como o Concurso Nacional Unificado e a ferramenta da Folha para mapear oportunidades), impactos do novo ensino médio para sua educação ou de familiares próximos e até mesmo especulações sobre os avanços da inteligência artificial.

Para responder seus questionamentos, a iniciativa "Fala, Folha" trará profissionais da Redação para responder, em vídeo, suas dúvidas relacionadas ao jornalismo e a esta Folha.

Os interessados em participar podem enviar suas perguntas neste formulário.