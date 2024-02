Leitores celebram aniversário de 103 anos da Folha e elogiam campanha por energia limpa

Folha, 103

"Folha completa 103 anos e lança campanha por energia limpa" (Política, 18/2). Em nome da Associação Nacional de Jornais (ANJ), cumprimentamos a Folha por mais um aniversário. Em um veículo de comunicação, a passagem do tempo reforça a fundamental fonte de confiança e credibilidade proporcionada à sociedade pelo jornalismo sério e responsável como o exercido pela Folha. Os jornais brasileiros, portanto, se unem para saudá-los por mais esta celebração de sua nobre missão de informar.

Marcelo Rech, presidente-executivo da Associação Nacional de Jornais (Brasília, DF)

Sou uma leitora antiga, tenho 74 anos, comecei lendo este jornal em 1957, aos 8 anos. Hoje o vício continua como um diário de amor. Parabéns, Folha. Mais uma vez. Obrigada por fazer parte de minha vida.

Terezinha Dias Rocha (São Paulo, SP)

Expediente na Redação da Folha, em São Paulo - Rubens Mano/Folhapress

A Folha chegou aos 103 anos de existência com a mesma agilidade, independência e fiel ao compromisso de abrigar em suas páginas opiniões divergentes. Tornou-se, assim, um jornal plural e provou que o convívio pacífico entre visões diferentes não só é possível como fundamental para a manutenção e aprimoramento constante da nossa democracia. Parabéns à direção e a toda a equipe de profissionais da Folha.

Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo (São Paulo, SP)



Palmas para a Folha. Heroína da resistência! Vida longa e próspera.

José Ribamar Pinheiro Filho (Brasília, DF)



Parabéns pela iniciativa sobre a superação da crise climática. Ótimo o "imperativo". Vamos com tudo. Na direção correta. Obrigado pelo trabalho de vocês.

Guilherme Cezar Coelho (Rio de Janeiro, RJ)

A campanha da Folha é um passo significativo para colocar na agenda a discussão sobre quando e como o país abandonará a exploração de combustíveis fósseis. O Brasil ruma para ser o quarto maior produtor de petróleo do mundo nesta década e já é o quinto maior emissor histórico de gases de efeito estufa. O Instituto Talanoa apoia esta iniciativa e acrescenta um aspecto que não pode ser deixado de lado: a justiça climática. O desafio é construir um modelo de desenvolvimento próspero para todos os brasileiros.

Natalie Untestell e Liuca Yonaha, presidente e vice-presidente do Instituto Talanoa (Rio de Janeiro, RJ)



Tenho certeza que ao longo desses 103 anos a leitura da Folha se tornou um hábito saudável e essencial para as pessoas ávidas por informações críticas e plurais. Esses valores vão ao encontro do que acreditamos por aqui, que é ter foco nas pessoas e em tudo aquilo que pode trazer bem-estar e mais qualidade de vida.

Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da Unimed Nacional (São Paulo, SP)

Abílio Diniz

"Morre aos 87 o empresário Abilio Diniz, que impulsionou o Grupo Pão de Açúcar" (Mercado, 18/2). Deus conforte os corações! Ele deixou um grande legado. Admirável Abílio, pela sua força e determinação, não ficava estagnado no tempo sempre fazendo mais.

Maria Aparecida Costa (São Paulo, SP)



O legado deixado por Abílio Diniz vai continuar a inspirar gerações. Recentemente ele aderiu ao movimento #Pinforpeace pela paz, contra o terrorismo e o antissemitismo e reforçou: "Juntos, com amor, solidariedade e empatia, é possível superarmos os acontecimentos mais difíceis. Me junto ao #Pinforpeace na busca por um mundo com mais harmonia, tolerância e respeito às diferenças, onde a violência não tem vez. Que a paz permeie todos os cantos, povos e nações". Que sua mensagem ecoe como exemplo de coexistência.

Alan Strozenberg, Daniel Oksenberg e Natalie Klein (São Paulo, SP)



Um grande brasileiro, que dedicou sua vida ao varejo e ao desenvolvimento do país. Sua fixação e a do seu filho em esportes ainda hoje me inspiram na prática de esportes de intensidade.

Andre Moraes (Rio de Janeiro, RJ)

Hábitos alimentares

"Em dez anos, ninguém vai mais cozinhar, diz presidente do iFood" (Painel S.A., 17/2). O cara é um craque. Parabéns e mais sucessos. Não vamos deixar de cozinhar, mas certamente teremos muito mais opções para a mesa de cada dia.

Mario Garcia (Florianópolis, SC)



Que grande besteira! Ir para o fogão não é só questão de ser mais barato ou não, fazer um almoço para família ou amigos não tem preço.

Gregorio Amarante (Araucária, PR)



Se esse senhor tiver êxito nos seus planos para a empresa, nós enquanto sociedade teremos falhado enormemente. Não deveríamos enaltecer o monopólio que as empresas gigantes da economia de plataforma acabam criando no mercado.

Michel Abreu (Camanducaia, MG)

Demonstração de afeto

"Dizer eu te amo é tão óbvio que, em certo ponto de vista, pode ser suspeito" (Ricardo Araújo Pereira, 17/2). Talvez os duros pensem que ser sensível seja uma demonstração de fraqueza ou dependência emocional. Demonstrar raiva parece mais fácil do que amor.

Marenildes Pacheco da Silva (Rio de Janeiro, RJ)



Estimo-te intensamente vai ser sempre melhor do que amo-te.

Joana Coloma (São Paulo, SP)

Álcool

"A pandemia negligenciada do álcool" (Opinião, 17/2). A sociedade paga um preço descomunal pela perda de dias de trabalho, hospitalizações por problemas médicos decorrentes do uso, ruptura de laços familiares, mortes no trânsito, violência doméstica. O chamado do artigo é de extrema urgência. É hora das autoridades e da sociedade enfrentarem este gravíssimo problema.

Marcos L. Susskind (Holon, Israel)