'Acho que os estudantes têm direito a todos os tipos de leitura', diz leitor sobre 'O Avesso da Pele'

Após a repercussão do recolhimento de 2.000 unidades do livro "O Avesso da Pele", de Jeferson Tenório, de escolas no Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul, a Folha perguntou aos leitores qual era a opinião deles sobre o caso. Os assinantes opinaram a favor e contra a decisão, alguns afirmando que foi censura e outros defendendo que foi uma medida de proteção para adolescentes. Confira algumas repostas a seguir.

Sou contra, acho que os estudantes têm direito a todos os tipos de leitura. Censura é irmã da ignorância.

Gilberto Felix da Silva Junior (Castro, PR)

Se foi por linguagem imprópria ao ambiente educacional, não vejo problema. Nesse caso, o recolhimento do livro não poderia ser considerado como rejeição à mensagem antirracista do livro. É preciso separar as coisas...

Maurício Lociks (Brasília, DF)

Um absurdo. Demonstra como a história deste país é desconhecida e/ou manipulada por pessoas que estão em uma situação momentânea de poder.

Sandra Mara (Contagem, MG)

Escritor Jeferson Tenório, autor de 'O Avesso da Pele', obra vencedora do Prêmio Jabuti, que fala de relações entre pais e filhos e racismo estrutural na sociedade - Carlos Macedo/Divulgação

Li o livro e achei que aborda questões essenciais sobre nossa sociedade racista. Os alunos precisam dessa referência para abrir a discussão dentro da escola e pensar em medidas antirracistas.

Maria Lúcia Mucciolo (São Paulo, SP)

É um retrocesso em todos os aspectos: social, educacional e político. O livro deveria ser um instrumento de reflexão sobre o que é abordado a fim de que a sociedade busque caminhos para promover a igualdade e a qualidade da educação.

Patricia Fernandes Alonso (Cataguases, MG)

É inaceitável esta medida. Estou lendo o livro. É muito bem escrito. Não encontrei nada de inadequado para a idade que ele se destina. Trata de questões urgentes para os nossos jovens, especialmente os negros e periféricos.

Everton Marcos Grison (Curitiba, PR)

Concordo. Ele deve estar em bibliotecas para quem estiver interessado. Discutir em sala de aula não.

Arno Costa (São Paulo, SP)

Existem livros muito melhores e mais construtivos. Além disso, o recolhimento não é uma censura, já que o mesmo pode ser comprado em qualquer livraria. O recolhimento é para proteger crianças e adolescentes.

Adriano Machado (São Paulo, SP)

Não deveria acontecer, mas existem interesses conflitantes em jogo. De um lado, há o lobby que visa influenciar o poder público na escolha de livros e, do outro, o lobby conservador reacionário. A existência desses lobbies e a negociação de interesses divergentes fazem parte do processo democrático.

Mauricio Aparecido Cresostomo (São Paulo, SP)

As descrições de sexo no livro são desnecessárias. Não auxilia na construção de conhecimento pedagógico. Há milhares de livros que têm um texto mais adequado aos nossos alunos. Acredito que os pais devem decidir ou não sobre a leitura que deve ser feita pelos seus filhos.

Cláudia Martins Fernandes (Matozinhos, MG)

Perfeito, nem deveria ter sido aprovada a liberação desse livro para as escolas, um absurdo!

Roberta Simões Beca (Araucária, PR)

O livro não é pornográfico ou obsceno, trata do sexo com maturidade. O tema central é o racismo. É um absurdo essa censura, coisa de fascismo. A perversão está na cabeça dos censores.

Edvanio Ceccon (Passo Fundo, RS)

O falso moralismo em tempos em que os nossos jovens são tão pouco instigados nas escolas através da leitura só faz atrasar ainda mais a eficácia de um sistema de ensino. A descrição de uma cena de sexo na literatura hoje é o que mais preocupa?

Jaqueline Bispo (Salvador, BA)