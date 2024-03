Um patrimônio natural incalculável arrancado do povo brasileiro, diz leitor sobre sucuri morta

Ecossistema

"Sucuri gigante é encontrada morta em Bonito (MS)" (Ambiente, 26/3). Um patrimônio natural incalculável arrancado do povo brasileiro. Perdem-se assim muitas vidas em uma, se perde uma matriarca, se perde um pool de genes, se perde muito da esperança no amanhã. Morremos todos um pouco com ela hoje.

Andre Cutolo (Campinas, SP)

Não matou somente um animal emblemático, alterou o equilíbrio de um ecossistema. E depois os animais são os outros.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

Batizada de Anajulia, uma enorme sucuri de 6,5 metros foi morta a tiros em Bonito (MS) - Cristian Dimitrius no Instagram

História

"Veto de Lula à memória de 1964 mantém tutela militar sobre a República, diz historiadora" (Política, 24/3). A obra de Heloisa Starling é imensa e admirável. A historiadora está coberta de razão. Mas tem um detalhe: governar nem sempre é fazer o "certo". Muitas vezes, o governante só pode fazer o "possível". Isso vale para Lula, Joe Biden ou Macron. É apenas a realpolitik mesmo.

Marcelo Fernandes (São Paulo, SP)

Excelente, professora Heloísa! Lula erra ao não permitir efemérides nesses 60 anos do golpe de 1964. Os militares se acham donos da República e veem os civis como cidadãos de segunda ordem na nossa democracia. Uma tutela autoritária, violenta e antidemocrática. Lula será lembrado por sua covardia, tida como "conciliação".

Leandro Junqueira (São Paulo, SP)

Instituições

"Posso ter sido ludibriado, como toda a sociedade foi, diz general que nomeou delegado preso" (Cotidiano, 25/3). Essa "descoberta" sobre os mandantes da barbárie cometida contra Marielle e Anderson confirma a total inoperância e corrupção das autoridades e polícias do Rio de Janeiro. A declaração do general também demonstra, sem sombra de dúvidas, no mínimo, a total incapacidade do Exército atuar na segurança pública.

Andre Cardoso (Guarulhos, SP)

Paralelos

"Bolsonaro ficou 2 dias na embaixada da Hungria logo após ação da PF" (Política, 25/3). Chama muito a atenção que, logo após a descoberta dos mandantes do assassinato de Marielle e Anderson, apareçam imagens de Bolsonaro na embaixada da Hungria através do NYT. O bolsonarismo se vale de cortinas de fumaça e é bom ficar atento.

Paulo Bittar (São Paulo, SP)

Brasil agrário

"Marielle foi morta por ser vista como obstáculo a milícia e grilagem, diz PF" (Cotidiano, 24/3). Infelizmente, a morte de Marielle reforça o quanto a questão agrária nesse país oferece argumentos para invasões de terras e a criminalidade em geral. A Justiça não respeita o proprietário de imóvel com documentação legal e com pagamento dos devidos impostos. Ao contrário, favorece a posse que é uma forma criminosa de invadir e obter o bem de um proprietário legalizado.

Ângela Luiza S Bonacci (São José dos Campos, SP)

Andamento

"A síntese do contágio" (Dora Kramer, 25/3). Graças à mudança de governo que esse caso foi desvendado. Do contrário, estaríamos ainda na escuridão. Tudo foi feito para encobertar esse caso, mas agora as coisas parecem ir para frente.

Bruno Silva (São Paulo, SP)

Parlamentares

"Líderes apontam que prisão de deputado deve ser mantida pela Câmara, mas quórum preocupa" (Brasília Hoje, 25/3). Tem que acabar reeleição para todos os níveis, acaba essa magia de famílias, é também entrar o mais votado, nada de coeficiente, acabar urgentemente o fundo eleitoral e diminuir a quantidade de deputados.

Epidemia

"Avanço da dengue expõe ineficiência do governo" (Editoriais, 24/3). Ineficiência e incompetência, o desastre poderia ter sido evitado se houvesse um mínimo de planejamento. Uma doença com vacinação existente e homologada na Anvisa. Se não fosse de esquerda, o "presidengue" seria tachado de genocida.

Celso Monteiro (Brusque, SC)

Faltaram mesmo a prevenção e o cuidado do governo para com esta questão, entretanto deve-se chamar atenção para resistência de parte da população nos últimos tempos com relação à vacina, e por isso deve ser feita campanha exaustiva com esclarecimentos mostrando a importância da vacinação e em relação à prevenção que a população deve ter para evitar os criadouros do mosquito, fora a questão do saneamento já citada na matéria.

Elena Claudia Castro Assunção (Belém, PA)

Saída de campo

"E se houver racismo em Madri?" (Juca Kfouri, 24/3). Juca, como sempre, dá uma no cravo e outra na ferradura. No caso presente, acertou o cravo. Um protesto como esse (abandono do campo), partindo da seleção brasileira, obrigará a Fifa a tomar providências mais sérias contra o bilionário futebol espanhol, pois haverá cobrança dos patrocinadores.

Roberto Rangel (Juiz de Fora, MG)

Humor

"Hoje humor é escatologia ou a ‘lacromédia’ sem graça da esquerda, diz Fábio Porchat" (Ilustrada, 25/3). O progressismo não dá uma dentro. Corrói tudo a sua volta.

Gregorio Amarante (Araucária, PR)

O humor no Brasil é depreciador, transforma o quadro sofrido dos grupos rotulados e discriminados em piadas. Como o país é racista, homofóbico, misógino, machista e muito mais, plateia não falta para esses humoristas de meia-tijela, é o mercado que determina a produção dessa turma.

Gerivaldo Nogueira da Silva Nogueira (Brasília, DF)

Transição energética

"Carros híbridos são solução inteligente para descarbonizar o Brasil" (Ricardo Mussa, 26/3). A chegada desses carros híbridos indica um movimento na indústria automotiva brasileira em direção a formas mais sustentáveis e eficientes de mobilidade. Os veículos híbridos representam uma alternativa interessante aos brasileiros, como flexibilidade na escolha de combustível.

Alexandre Marcos Pereira (Ribeirão Preto, SP)