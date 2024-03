Para você, leitor, o desdobramento do caso Marielle impacta sua confiança na segurança pública do país?

São Paulo

Neste domingo (24), foram presos três suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018.

O deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foram levados em avião da Polícia Federal até Brasília e encaminhados à Penitenciária da Papuda.

Chiquinho, Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, suspeitos de terem mandado matar a vereadora Marielle Franco - Brenno Carvalho e Cristiano Mariz/Agência O Globo

A investigação completou seis anos no último dia 14 e este desdobramento mais recente gerou grande comoção, principalmente vindo dos familiares da vereadora. "Só Deus sabe o quanto sonhamos com esse dia! Hoje é mais um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nos perguntamos nos últimos anos: quem mandou matar a Mari e por quê?", disse a irmã da vereadora e ministra, Anielle Franco (Igualdade Racial), em suas redes sociais.

Muito tem sido falado sobre impunidade na Justiça brasileira e a demora no andamento de investigações que envolvem nomes de políticos ou celebridades. O aumento da violência urbana, criminalidade e domínio de milícias, principalmente no Rio de Janeiro, também é outro tópico em debate, inclusive entre leitores da Folha.

