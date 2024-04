Justificativa de perseguição política já está bastante manjada, diz leitor sobre Trump

Discurso manjado

"Trump faz de julgamento histórico ato político e volta a se dizer perseguido" (Mundo, 15/4). Essa justificativa de perseguição política já está bastante manjada, mas sempre funciona para seguidores fanáticos.

Natanael Batista Leal (Brasília, DF)

Qualquer semelhança é mera coincidência.

Vinícius Oliveira Santos (Salvador, BA)

Se um norte-americano responder a um processo perante um tribunal norte-americano representa um ataque aos Estados Unidos, estão ocorrendo todos os dias milhares de ataques ao país e ninguém sabia!

Paulo Roberto Dufrayer de Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

O ex-presidente americano Donald Trump durante o primeiro dia de seu julgamento em tribunal de Nova York - Jabin Botsford/AFP

Diplomacia

"Argentina não interfere na Justiça de outro país, diz chanceler de Milei sobre STF e Musk" (Política, 15/4). Felizmente, a Argentina é um mar de prosperidade e o presidente pode se dar ao luxo de oferecer ajuda à Justiça brasileira. Musk deixou o dinheiro subir-lhe à cabeça e passou a considerar o X a mais nova nação do planeta. Vai quebrar a cara. Deveria ter aprendido com Zuckerberg e Steve Jobs.

João Ferreira (São Paulo, SP)

Afastamento

"CNJ afasta Gabriela Hardt, que condenou Lula, e outros três juízes da Lava Jato" (Mônica Bergamo, 15/4). O que poderia ser um marco no combate à corrupção virou um antro de ilegalidades. Porém, não há por que misturar as coisas. A corrupção não foi e não é miragem, existiu com força total, que não tenhamos isenções aos corruptos e corruptores, e que os agentes do Judiciário praticantes de atos ilícitos sejam punidos.

Graça Almeida (São Paulo, SP)

O nosso país é muito triste mesmo! A população é obrigada a ver a Justiça trabalhando em causas políticas. Acusam e inocentam para atender aos interesses daquele que está na vez! E lá se vão os recursos públicos, sendo gastos em função dos interesses pessoais... Só não vê quem não quer, ou quem também está à procura de satisfazer seus interesses pessoais.

Isabella Bard (Niterói, RJ)

Nova meta

"Governo Lula revê trajetória das contas e adia ajuste fiscal para próximo presidente" (Mercado, 15/4). Precisamos de mais dinheiro para políticas públicas. Em especial, políticas de fomento à produção. Aumentando o PIB, diminuímos a proporção do PIB em relação à dívida pública gerando emprego e renda.

Maria F. Luporini (Campinas, SP)

Pior orçamento

"Governo corta R$ 419 milhões de Defesa, Polícia Federal e Abin e gera insatisfação" (Política, 14/4). As Forças Armadas são encarregadas de proteger a soberania nacional, independentemente do cenário político do país. São instituições permanentes, cujo papel está ligado à segurança nacional. No entanto, é preocupante observar cortes contínuos nos setores de educação e segurança, em detrimento de um populismo exacerbado.

Anderson Santos (Ribeirão Pires, SP)



Estratégia

"Ministro das Cidades vai debater financiamento para sustentabilidade da Amazônia" (Painel, 15/4). É assim que se faz. Produzir consenso em torno de pautas claras. Primeiro grande passo na caminhada, enxergar a Amazônia como um todo. Boa!

Jaques Brand (Curitiba, PR)

Desmatamento

"DF derruba pinheiros de unidade de conservação por árvores não serem do cerrado" (Ambiente, 15/4). Veja como é morar em um país em que não há planejamentos! Vive-se o cada dia como se não houvesse amanhã. Não se tinha conhecimento sobre os pinheiros quando foram plantados na década de 1980? Por que somente agora houve essa liberação? O que será colocado no espaço vazio? Ou haverá um novo loteamento no local como é tão típico no DF? Quem ficará com o valor da venda da madeira? Certamente, nesse "negócio", a sociedade e o meio ambiente sairão perdendo.

Carlos Antônio de Albuquerque (Brasília, DF)

Combate à violência

"‘Destruída e ensanguentada’, diz Silvia Poppovic sobre ser roubada pela 2ª vez em bairro rico de SP" (Cotidiano, 15/4). A epidemia da violência instaurada no cotidiano serve alguns interesses como: companhia de seguros, equipamentos de segurança, empresas privadas de segurança e da classe dominante. O caminho para conter a explosão generalizada da violência foi apontado há muito tempo: é necessário realizar a distribuição de renda.

Adilson Cortez (São Paulo, SP)

Inteligência artificial

"Nada impede a criação de IA que destruirá o mundo, diz professor de Berkeley" (Tec, 14/4). Como uma criança que não se põe limites, o IA pode crescer sem certos valores humanos bem desenvolvidos. Pior, sem discernimento para o que pode ser prejudicial à humanidade ou ao meio ambiente, se é que muitos humanos se dão conta disso também ou preferem ganhos imediatos na maioria das vezes por pura ganância sem se importarem com o planeta.

Roberto Ken Nakayama (São Paulo, SP)

Quando se começa a produzir algo como a inteligência artificial sem que se tenha conhecimento pleno de como ela funcionará e quais são os parâmetros que a limitariam, é muito perigoso. O filme "Oppenheimer" mostra bem esse dilema: a explosão da primeira bomba incendiará todo o planeta? A IA geral dominará o mundo e destruirá ou escravizará a humanidade?

Luiz Paulo Tupynambá (Ribeirão Preto, SP)

Crise na educação

"Professores anunciam greve em universidades federais a partir de segunda" (Educação, 14/4). Quem é contra a greve dos técnicos e docentes dos institutos e universidades federais desconhece a falta de recursos e a defasagem dos salários que vem ocorrendo desde o governo Temer. Bolsonaro piorou ainda mais a situação. A greve acontece em um governo do qual justamente se espera melhor tratamento com a educação, pesquisa e ciência.

Mateus Santana (Campinas, SP)